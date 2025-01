XXVII Troféu Cidade de São Paulo Drogasil anuncia July Ferreira e Moses Kibet como vencedores

A manhã dos 471 anos da cidade que nunca para amanheceu festiva e em movimento. Aconteceu a 27ª edição do Troféu Cidade de São Paulo Drogasil que consagrou July Ferreira e Moses Kibet como os grandes vencedores na Corrida 10K e Sidalia Nobre Queiroz e Lucca de Souza Robert foram os ganhadores da Corrida 6,1K.

Com os caminhantes, os atletas PCD e os Atletas em geral, o XXVII Troféu Cidade de São Paulo Drogasil de 2025 se consagrou como o maior desde o retorno pós pandemia e teve como vencedores:

Corrida 10K Masculina

1º lugar – Moses Kibet – Sem Equipe – 00:31:05

2º lugar – Alexandre Neves – ADSAOCAETANOARENAFERADSAOBERNARDOJTS – 00:31:11

3º lugar – Edson Tiburcio Alves – Coyotes Run Bergamini – 00:31:19

4º lugar – Rafael Santos Novais – VO2 Assessoria Esportiva – 00:31:54

5º lugar – Rafael Soares Santeramo – Coyotes Run Bergamini – 00:32:14

Corrida 10K Feminina

1º lugar – July Ferreira – Coyotes Run Bergamini – 00:35:41

2º lugar – Vivian Kemboi – Sem Equipe – 00:36:08

3º lugar – Larissa Michelle Quinta – Sem Equipe – 00:36:29

4º lugar – Emille Laize Santos – Sem Equipe – 00:38:42

5º lugar – Hildeme Cardoso de Santana – IEMA São Caetano – 00:38:56

Corrida 6,1K Masculina

1º lugar – Lucca de Souza Robert – Coyotes Run Bergamini – 00:20:43

2º lugar – André Martiniano Tavares – Família Tavares – 00:20:54

3º lugar – Marcos Cassemiro da Silva – Equipe Vencer – 00:20:59

4º lugar – Valdeci Costa dos Santos – RN Assessoria Esportiva – 00:21:21

5º lugar – Waldecir del Monte dos Santos – Coyotes Run Bergamini – 00:21:23

Corrida 10K Feminina

1º lugar – Sidalia Nobre de Queiroz – Coyotes Run Bergamini – 00:23:44

2º lugar – Patricia Dantas dos Santos – Divas Que Correm – 00:25:27

3º lugar – Tamires Rodrigues Ferreira – RN Assessoria Esportiva – 00:27:16

4º lugar – Flora Finamor Pfeifer – Wanderlei Oliveira WO – 00:27:17

5º lugar – Vitoria Ferreira de Oliveira David – CLA Delfos – 00:27:22

O evento ainda teve premiação Corrida Especial 10km para os primeiros colocados masculino e feminino por modalidade na Categoria Corrida Especial 10 Km (Cadeirantes, Deficientes Visual, Membro Inferior e Superior, Auditivo e Intelectual e Handcycle).

“Foi lindo, foi tudo perfeito. Eram milhares de pessoas das mais diversas idades participando de um evento para não só parabenizar esta cidade que eu tenho no coração, que me acolheu com tanto carinho, como também para cuidar da saúde, se exercitar e estar ao lado de amigos e familiares”, diz José João da Silva, sócio da JJS Eventos, empresa idealizadora e organizadora da prova.

Para Daniel Campos, diretor de Marketing da RD Saúde, grupo que engloba a rede de farmácias Drogasil, a decisão de patrocinar o XXVII Troféu Cidade de São Paulo é um marco para reforçar o compromisso público da companhia em contribuir de forma efetiva para a saúde, o bem-estar e um futuro mais saudável da população. “Queremos estar cada vez mais inseridos na vida da sociedade e contribuir para que as pessoas possam ter um estilo de vida mais saudável. Comemoramos junto com os paulistanos apoiando o esporte e os hábitos que ajudam a ganhar qualidade de vida e bem-estar”, diz Campos.

Além do Patrocínio Master da Drogasil, o XXVII Troféu Cidade de São Paulo Drogasil contou com Apoio Especial do Itaú, New Dog e Shopping Garden, Apoio da Powerade, Montevergine, Bendita Banana, Paraguaçu Participações e Flying Horse, Apoio Institucional da Visite São Paulo Convention Bureau, Apoio Oficial da Prefeitura de São Paulo e Federação Paulista de Atletismo, Colaboração da Ninho e Chá Matte Leão, Apoio de Mídia da Band, Band Play e Rádio Transamérica, uma Realização e Organização da JJS Eventos.

Todos os resultados podem ser conferidos em https://www.trofeucidadedesaopaulo.com.br/