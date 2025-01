Quatro exercícios físicos ao ar livre para aproveitar o verão

O verão é a estação perfeita para aqueles que desejam movimentar o corpo e aproveitar os benefícios das atividades físicas ao ar livre. Para quem busca manter a saúde e bem-estar durante os dias quentes, Arthur Statonato, especialista da Namu, plataforma de saúde e bem-estar mais completa do país, sugere quatro práticas versáteis que podem ser realizadas em parques, praças ou na praia.

“Praticar exercícios ao ar livre no verão une o cuidado com o corpo ao contato com a natureza, proporcionando um bem-estar físico e mental completo. É uma ótima maneira de manter a forma enquanto se aproveita a energia da estação”, destaca Statonato. A seguir, veja as sugestões para movimentar o corpo e relaxar a mente:

Corrida – A corrida ao ar livre é uma atividade simples, acessível e eficiente para melhorar o condicionamento físico, queimar calorias e fortalecer o sistema cardiovascular. “Para praticar corrida neste verão, o ideal é escolher horários mais frescos, como no início da manhã ou no final da tarde, além de sempre levar uma garrafa de água”, afirma.

“Ao invés de focar em longas distâncias ou tempos curtos, para quem está começando é interessante definir metas pequenas e alcançáveis, como correr 10 minutos sem parar ou correr 3 vezes por semana”, completa.

Segundo o especialista da NAMU, os iniciantes não precisam se preocupar tanto com calçados, mas, quando possível, investir em tênis específicos para corrida pode melhorar o conforto. “Para quem deseja itens complementares, recomendo calçados próprios e relógios inteligentes, que além de monitorar o tempo, acompanham os batimentos cardíacos e o progresso, proporcionando uma experiência mais personalizada e motivadora”, recomenda.

Ciclismo

Se a corrida é uma atividade física crescente no verão, o ciclismo também se destaca, especialmente em parques e praias. Segundo o especialista, é um excelente aeróbico que trabalha a resistência e não exige grande investimento. “Caso o indivíduo não tenha uma bicicleta mas deseja começar a praticar, alguns parques e praias oferecem o aluguel por horas ou dias, sem a necessidade de se preocupar em como levar o item até o local”.

Além de garrafa de água, roupas leves e capacetes para proteção, que são indispensáveis, ter companhia pode motivar. “Para começar, é recomendável pedalar em grupos, preferencialmente com outros iniciantes. Praticar a atividade em grupo pode tornar o exercício mais divertido e ajudar a manter a motivação.”, afirma Statonato.

Esportes coletivos

Ao aproveitar a companhia de familiares, amigos e outros grupos, os esportes coletivos, como vôlei de praia, futebol, beach tennis, futevôlei, entre outros, além de movimentar o corpo, ajudam a fortalecer relações e criar memórias.



“Antes de começar qualquer prática é necessário aquecer. Para essas atividades, fazer um aquecimento simples pode evitar lesões e melhorar o desempenho durante o jogo”, afirma. “Ao praticar esportes coletivos é importante lembrar da garrafa de água e de seus limites, para que possa aproveitar o máximo e com segurança sem se machucar no verão”, completa. Ioga e Meditação – Ao ar livre, a prática de ioga e meditação ganha um novo significado, conectando corpo e mente ao ambiente natural. “Posturas simples, como a saudação ao sol, são perfeitas para iniciar o dia com disposição e equilíbrio. Além disso, a brisa e os sons da natureza intensificam o relaxamento e a concentração”, sugere Statonato.

Para os iniciantes, Statonato recomenda uma prática diária com 10-15 minutos de duração. “Dar pequenos passos pode ser mais eficaz do que tentar praticar por longas horas no começo. A regularidade ajuda a estabelecer um hábito saudável”, orienta.

O especialista também chama a atenção outros itens, além da garrafa de água, que são essenciais nessa estação do ano. “Protetor solar, chapéu e óculos escuros são aliados importantes. Além disso, devido ao calor, é fundamental respeitar os limites do corpo e ajustar a intensidade dos exercícios conforme suas condições físicas”, conclui.

Com essas práticas, é possível aproveitar o verão de forma ativa e saudável, preservando a harmonia entre corpo e mente.