XIX Troféu Independência do Brasil divulga seus vencedores 

O XIX Troféu Independência do Brasil, corrida e caminhada que homenageia a data e percorre as ruas do Bairro do Ipiranga em São Paulo (SP), aconteceu na manhã de sábado, 7 de setembro, e teve os seguintes vencedores

Gabriel Barbosa/Divulgação

Corrida Masculina 10K

1º lugar – Wilson Mutua – Sem Equipe – 00:30:01

2º lugar – Edson Tiburcio Alves Alves – Coyotes Run Bergamini – 00:30:18

3º lugar – Savio de Paula Rodrigues Silva – Coyotes Run Bergamini – 00:30:34

4º lugar – Alexandre Teles Neves de Sousa – AD São Caetano Anhanguera Arena Sport JTS – 00:31:13

5º lugar – Samuel Santana – Coyotes Run Bergamini – 00:31:35

Corrida Feminina 10K

1ª lugar – July Ferreira da Silva Abrao – Coyotes Run Bergamini – 00:35:48

2ª lugar – Salome Chepchumba Masobo – Sem Equipe – 00:35:55

3ª lugar – Glauciele de Oliveira de Souza – Elite Runners – 00:36:08

4ª lugar – Hildeme Cardoso de Santana dos Santos – IEMA São Caetano – 00:37:10

5ª lugar – Nilva Pereira da Silva Nunes – Equipe Montevergine – 00:37:47

A premiação para os vencedores da Corrida 10K foi um troféu para os cinco primeiros colocados masculinos e femininos juntamente com cheques com os seguintes prêmios: 1º Colocado Masculino e Feminino R$ 1.500,00; 2º Colocado Masculino e Feminino R$ 1.000,00; 3º Colocado Masculino e Feminino R$ 800,00; 4º Colocado Masculino e Feminino R$ 600,00 e 5º Colocado Masculino e Feminino R$ 400,00.

Gabriel Barbosa/Divulgação

Também foram premiados nos 5K Emille Laize Pereira Santos da Equipe Montevergine (00:19:37) e Adoniram Carey de Oliveira da Equipe SEDE (00:15:59), além de prêmios na Categoria Corrida Especial 10 Km PCD (Pessoas com deficiência) para Cadeirantes, Deficientes Visual, Membro Inferior e Superior, Auditivo e Intelectual.

Mais informações podem ser conferidas no site oficial: https://www.trofeuindependenciabrasil.com.br/