Whindersson Nunes celebra sucesso de “Efeito Borboleta” com novas sessões em SP

Sucesso absoluto! Após 44 shows, em 28 dias ininterruptos, em São Paulo, o humorista Whindersson Nunes retorno aos palcos da capital paulista no início de julho. Com o espetáculo “Efeito Borboleta”, Whindersson se apresenta nos dias 2, 3, 9, e 10 de julho às 21h, no circo Abracadabra, no bairro do Anhembi. A cidade também recebe outras seis sessões em julho, em outros locais. Os ingressos para todas as apresentações estão disponíveis no site Ingresso Digital.

O espetáculo “Efeito Borboleta” teve uma apresentação especial em maio, em Fortaleza, no qual Whindersson reuniu diversos convidados especiais e teve toda a renda revertida para os afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Conhecido pela versatilidade para transitar entre os diferentes segmentos, como a música, o esporte, e mais recentemente a animação, em parceria com Rafaella Tuma “Whindersson Verso”, o artista é especialista em cativar o público e arrancar gargalhadas.

Com quase 60 milhões de seguidores no Instagram e 44 milhões de inscritos no Youtube, Nunes é uma das figuras mais importantes da internet brasileira, servindo de inspiração e influência para milhões.