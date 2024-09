West Plaza recebe Encontro de Multicolecionismo

Nos dias 21 e 22 de setembro, o West Plaza promove a segunda edição do Encontro de Multicolecionismo, evento que promete encantar os fãs de miniaturas e automobilismo. A atração será gratuita e reunirá réplicas de veículos icônicos em tamanhos reduzidos, proporcionando uma viagem nostálgica e repleta de detalhes para os entusiastas.

O evento, que já passou por diversos shopping centers da capital paulista e interior, chega à zona Oeste de São Paulo com uma variedade de modelos de carros em miniatura que marcaram gerações, itens raros e conteúdos diversos para envolverrem os colecionadores no universo do multicolecionismo.

Além disso, atração será uma oportunidade para conhecer mais sobre a história e características técnicas de cada miniatura. Os participantes ainda poderão negociar itens entre si, assim como conversar sobre o hobby, compartilhar memórias e descobrir os detalhes fascinantes por trás de cada veículo ou item colecionável.

A exposição acontecerá no piso térreo do bloco A do West Plaza, sábado das 10h às 22h e domingo das 12h às 22h. O Encontro de Multicolecionismo é organizado pela Conexão Diecast, reunindo amantes do colecionismo de veículos em miniaturas e indicado para todas as idades.

Encontro de Multicolecionismo no West Plaza

Gratuito

Quando: 21 e 22 de setembro (sábado e domingo)

horário: sábado: das 10h às 22h / domingo: das 12h às 22h

Onde: Piso térreo – Bloco A

Endereço do shopping: Avenida Francisco Matarazzo – Água Branca, São Paulo – SP