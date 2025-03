Welbe Macedo propõe políticas públicas de apoio a pais de crianças com TEA

O vereador Welbe Macedo (PSB) protocolou um projeto de lei com o objetivo de estabelecer políticas públicas de apoio, acolhimento e orientação profissional aos pais de crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em São Caetano do Sul. A iniciativa visa promover a inclusão social, facilitar o acesso a informações especializadas e oferecer suporte necessário para o desenvolvimento integral dessas crianças, além de garantir o bem-estar das suas famílias.

Welbe Macedo destacou a importância da medida para melhorar o atendimento às famílias. “A criação de centros especializados e a disponibilização de canais de comunicação acessíveis são essenciais para oferecer suporte contínuo e qualificado, promovendo uma rede de apoio eficiente. A capacitação dos pais, o suporte jurídico e a inclusão das crianças no sistema educacional são ações prioritárias para garantir que elas possam desenvolver todo o seu potencial”, explicou. O projeto segue para análise das comissões da Casa e, posteriormente, para votação em plenário.

O parlamentar ressaltou ainda o papel do poder público no desenvolvimento de ações que promovam o bem-estar da comunidade. “É fundamental a criação de políticas públicas direcionadas ao apoio e à orientação dessas famílias, garantindo um desenvolvimento mais equilibrado e saudável para as crianças com TEA. Precisamos assegurar que elas tenham acesso a todos os recursos necessários para o cuidado adequado e o pleno desenvolvimento de suas habilidades”, pontuou.

Conforme a propositura, o apoio aos pais ou responsáveis incluirá atendimento multidisciplinar com psicólogos, terapeutas ocupacionais e outros profissionais especializados, além de acompanhamento psicológico e social, com programas contínuos para oferecer suporte emocional e social às famílias ao longo do desenvolvimento das crianças. “Esta proposta visa garantir uma abordagem multidisciplinar e de longo prazo, permitindo que as famílias enfrentem com mais tranquilidade os desafios dessa jornada”, finalizou Welbe Macedo.