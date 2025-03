Santo André realiza festival de talentos para pessoas com autismo

O saguão do Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, em Santo André, receberá no dia 2 de abril a primeira edição do FesTEA – Festival de Talentos para pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Interessados em participar podem se inscrever até o dia 14 de março por meio do link https://bit.ly/3Qtmvgp

O festival, que acontece das 14h às 21h, vai dar espaço para talentos da música, dança, pintura, poema, desenho, história em quadrinhos, literatura, artesanato, escultura, audiovisual, entre outros. A convocatória com os detalhes sobre o evento pode ser acessada no link.

A iniciativa é uma realização da Secretaria da Pessoa com Deficiência e tem como objetivo promover o protagonismo, a singularidade, a autenticidade, a valorização e a inclusão social por meio de ações artístico-culturais. A ideia é destacar a importância da conscientização e informação sobre o TEA, para eliminação do preconceito em todos os espaços sociais.

Serviço

1º FesTEA – Festival de Talentos para pessoas com Transtorno do Espectro Autista

Data: 2/4/25 (quarta-feira)

Horário: 14h às 21h

Local: Saguão do Teatro Municipal de Santo André

Endereço: Praça IV Centenário, s/n – Centro

Inscrições: até 14 de março por meio do link https://bit.ly/3Qtmvgp