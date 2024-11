Welbe Macedo participa da inauguração da 14ª UBS de São Caetano

O vereador Welbe Macedo (PSB) participou da inauguração da 14ª Unidade Básica de Saúde (UBS) de São Caetano do Sul, que foi entregue no último sábado (9/11). Situada na Rua Joaquim Nabuco, 215, no bairro Santo Antônio, a nova unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados, das 8h às 12h. A obra teve um investimento de R$ 355,5 mil.

Welbe Macedo destacou a importância da expansão dos serviços de saúde, especialmente nas regiões com maior demanda: “O fortalecimento da saúde pública é uma prioridade que defendemos para garantir que toda a população tenha acesso a serviços de qualidade, principalmente nas áreas que mais precisam. Com a inauguração desta UBS, damos um passo importante para atender melhor a comunidade, reduzindo distâncias e facilitando o acesso ao cuidado básico.”

Ele reforçou ainda o papel essencial do poder público nesse processo: “Investir em infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados é o que garante um atendimento digno e eficiente para todos”, afirmou. “Precisamos continuar a avançar em ações que reduzam as desigualdades no acesso à saúde e assegurem que a população tenha o suporte necessário para uma vida mais saudável e segura”, complementou Welbe Macedo.

O prédio da UBS passou por uma completa reforma e reestruturação, incluindo a instalação de dois consultórios médicos, sala de coleta e medicação, sala de enfermagem, sala de procedimentos, sala de vacinação, sala de atendimento da Estratégia Saúde da Família (ESF), farmácia, copa, banheiro adaptado e sala de coordenação. A unidade recebeu pintura interna e externa, revisão elétrica, conserto de telhados, substituição de calhas e rufos, além de climatização.