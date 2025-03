Welbe Macedo indica criação de clínica pública de cannabis medicinal em São Caetano

O vereador Welbe Macedo (PSB) protocolou uma indicação para que a Prefeitura encaminhe à Câmara Municipal um projeto de lei visando à criação de uma clínica pública de cannabis medicinal em São Caetano do Sul. A proposta pretende oferecer tratamento médico especializado, atendimento e acompanhamento terapêutico a pacientes que necessitem de medicamentos à base de cannabis para o tratamento de doenças e condições de saúde, conforme prescrição médica.

Na justificativa da proposta, Welbe Macedo destacou que a clínica busca fornecer tratamentos terapêuticos à base de cannabis para pacientes que necessitem dessa alternativa, quando indicada por profissionais da saúde. “A criação da clínica é uma resposta à crescente demanda por tratamentos alternativos e complementares no tratamento de doenças como epilepsia, esclerose múltipla, Parkinson e outros quadros clínicos que possam se beneficiar da utilização de cannabis medicinal”, explicou.

O vereador também ressaltou a importância do projeto para a qualidade de vida dos pacientes. “A proposta visa garantir atendimento de qualidade e segurança, com acompanhamento médico especializado, controle rigoroso das prescrições e capacitação dos profissionais de saúde. Além disso, oferece uma alternativa legal, eficaz e acessível para a população”, afirmou.

Welbe Macedo ainda enfatizou o impacto social do projeto. “Além de proporcionar alívio e qualidade de vida a pacientes com doenças crônicas e debilitantes, a clínica reforça o compromisso da cidade com a inovação e o cuidado humanizado. É um passo importante para garantir que todos tenham acesso a tratamentos modernos e eficazes, dentro da legalidade e com todo o suporte necessário”, complementou.