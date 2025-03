Welbe Macedo envia a Câmara projeto sobre Atenção integral à Saúde das Mulheres

O vereador Welbe Macedo protocolou Projeto de Lei que versa sobre a Conscientização e Atenção Integral à Saúde das Mulheres no Climatério e na Menopausa. A proposta busca garantir a elas um atendimento humanizado, adequado e multidisciplinar, abordando tanto os aspectos físicos quanto psicológicos dessas mudanças. O Projeto entrou em pauta na sessão ordinária desta terça-feira.

A ideia da criação da “Semana Municipal de Conscientização para Mulheres no Climatério e na Menopausa”, a ser realizada anualmente, visa sensibilizar a população e garantir que as mulheres possam acessar informações, apoio psicológico e médicos especializados para enfrentar as particularidades dessa fase da vida: “Essa proposta não só alinha nosso município às melhores práticas em saúde pública, mas também assume um compromisso com o bem-estar das mulheres, promovendo um atendimento integral e digno. Com a adoção dessa política, o município poderá fortalecer a rede de atenção à saúde da mulher, ampliando o acesso a serviços essenciais e promovendo a prevenção e o tratamento adequado”, explicou Welbe Macedo.

O climatério e a menopausa são períodos naturais na vida da mulher, mas muitas vezes são marcados por sintomas e mudanças que afetam diretamente a qualidade de vida. Durante essas fases, as mulheres podem enfrentar desafios em relação a sintomas como ondas de calor, alterações de humor, insônia, entre outros. Embora essas fases sejam naturais, a falta de informações adequadas e a ausência de apoio especializado frequentemente contribuem para a desinformação e para a sensação de vulnerabilidade. Após análise da Comissão de Justiça e Redação, o vereador Welbe Macedo transformou o Projeto de Lei em indicação para o Executivo no dia 13 de março.