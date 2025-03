Ribeirão Pires inaugura 1ª clínica pública de cannabis medicinal do Brasil

Ribeirão Pires celebrou seu aniversário, nesta quarta-feira (19/3), com a inauguração da primeira clínica pública de cannabis medicinal do Brasil. O município agora busca levar o projeto para debate no Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando a regionalização da distribuição gratuita de canabidiol. O medicamento é utilizado no tratamento de dores crônicas, Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e alterações neurológicas, entre outros casos.

O prefeito Guto Volpi, que também é vice-presidente do Consórcio ABC, reforçou a importância da iniciativa. “A gente sempre debateu que faríamos primeiro para depois levar esse projeto ao Consórcio ABC. Agora, abrimos essa discussão regional para ampliar o atendimento e garantir um resultado extraordinário na saúde pública”, afirmou.

A unidade foi implementada em parceria com a Associação Terapêutica Flor da Vida e será responsável pela dispensação de medicamentos à base de canabidiol produzido no Brasil.

Histórico e avanços da política de canabidiol

Desde 2022, Ribeirão Pires possui uma legislação específica para o uso de medicamentos à base de cannabis medicinal, sendo a primeira cidade do Estado de São Paulo e a terceira do país a adotar essa política.

O tema já vinha sendo discutido no Grande ABC desde 2023, por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico, com participação de empresas, universidades e movimentos sociais. Agora, o assunto chega oficialmente à esfera do poder público municipal, por meio do Consórcio ABC.

Para o secretário-executivo do Consórcio e presidente da Agência de Desenvolvimento, Aroaldo da Silva, o projeto pode se expandir para outras cidades da região. “Este é um marco não só para nossa região, mas para todo o Brasil. É o pontapé para consolidarmos essa política e levarmos esse serviço para as demais cidades do Grande ABC”, declarou.

O que é o canabidiol?

O canabidiol tem eficácia comprovada no tratamento de síndromes epilépticas graves, como Dravet e Lennox-Gastaut (LGS), que não respondem a medicamentos convencionais. Estudos indicam que o uso do composto pode reduzir ou até interromper convulsões nesses pacientes.

Além disso, o canabidiol tem sido utilizado para tratar doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, bem como para aliviar depressão, ansiedade, insônia, dores e estresse.