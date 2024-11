Ribeirão Pires lidera iniciativas de cannabis medicinal no Brasil

A Prefeitura de Ribeirão Pires tem se destacado na região ao promover iniciativas que visam ampliar o acesso gratuito dos moradores a medicamentos à base de canabidiol.

Em 2022, a cidade foi pioneira no Estado ao estabelecer uma legislação própria para a distribuição de cannabis medicinal no sistema público de saúde, destinada a pacientes com prescrição médica. Este marco coloca Ribeirão Pires entre as primeiras cidades brasileiras a regulamentar o uso terapêutico da substância.

Com o intuito de fortalecer essa iniciativa, o município submeteu um projeto para obtenção de financiamento através do edital de emendas da Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP), que é dedicada à causa.

“O estabelecimento de parcerias, juntamente com o apoio de lideranças estaduais e nacionais, reforça a posição de Ribeirão Pires como líder regional em soluções inovadoras na saúde pública. Nossa meta é assegurar o bem-estar dos cidadãos que dependem dos serviços municipais”, disse o prefeito Guto Volpi.

ExpoCannabis

A participação ativa da cidade na segunda edição da ExpoCannabis, realizada de 15 a 17 de novembro na São Paulo Expo, reforçou ainda mais a posição de Ribeirão Pires como líder regional em soluções inovadoras na saúde pública.

No evento, com o tema “Normalizando os múltiplos usos da cannabis”, o prefeito Guto Volpi destacou o compromisso do município com a expansão do acesso à cannabis medicinal, especialmente no Sistema Único de Saúde (SUS).

Ribeirão Pires também busca fortalecer suas parcerias com entidades como a Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC e a Associação Flor da Vida, que é a única do estado autorizada a cultivar cannabis para fins medicinais. “Estamos começando o diálogo por uma cidade, mas logo estenderemos essa parceria aos demais municípios”, afirmou Volpi, reforçando o compromisso da cidade em garantir a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.