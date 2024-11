Grande ABC marca presença na ExpoCannabis 

A segunda edição da ExpoCannabis ocorreu entre os dias 15 e 17 de novembro na São Paulo Expo, no distrito de Jabaquara, na capital Paulista. Sob o lema “normalizando os múltiplos usos da cannabis”, o evento contou com a participação da Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC e da Prefeitura de Ribeirão Pires.

Com diversos stands, palestras e painéis, a Feira apresentou debates sobre regulação, cannabis medicinal no Sistema Único de Saúde (SUS) e aplicações na Indústria, demonstrando a importância do tema para a saúde pública, para o desenvolvimento econômico, social e sustentável.

Divulgação

O público conheceu as aplicações da cannabis no âmbito da medicina, da medicina veterinária e da odontologia, onde o foco do debate foi sobre as possibilidades da democratização do acesso através da saúde pública e também na pesquisa. Além disso, foi tratado o uso da cannabis como matéria-prima em setores como moda, decoração, fertilizantes e a construção civil, como foco em atração de investimentos, inovação e geração de emprego e renda.

A convite do presidente da Associação Terapêutica Cannabis Medicinal Flor da Vida, Enor Machado de Morais, a Agência de Desenvolvimento Econômico esteve presente na feira, através do presidente Aroaldo da Silva. O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, o vice-prefeito Rubens Fernandes, a deputada federal Sâmia Bomfim e os deputados estaduais Caio França e Eduardo Suplicy também estiveram presentes.

Divulgação

A Agência promove articulação regional sobre o tema. Em conjunto com o Consórcio Intermunicipal Grande ABC, a construção de um programa regional busca fomentar o debate. Na feira, Aroaldo detalhou sobre as discussões na região, principalmente sobre o diálogo com a Associação Flor da Vida, única do estado de São Paulo que possui autorização da Justiça para cultivar cannabis e destiná-la ao uso medicinal.

“Estamos começando o diálogo por uma cidade, que é Ribeirão Pires, mas logo estenderemos essa parceria aos demais municípios com foco em melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas”, detalhou o presidente da Agência e secretário-executivo do Consórcio ABC.