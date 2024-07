Weilers e Dragons repetem duelo decisivo da temporada passada no Sampa Bowl 2024

Assim como foi na temporada passada, Rio Preto Weilers e Moura Lacerda Dragons vão decidir o título paulista em um Sampa Bowl, como é chamada a final da SPFL – São Paulo Football League, o Campeonato Paulista de Futebol Americano. A partida será no Complexo Esportivo do Distrito Industrial, em São José do Rio Preto, às 14h do próximo domingo (07).

Atual tricampeão estadual consecutivo e em busca de uma inédita quarta conquista desta forma no estado, o Rio Preto Weilers chega a decisão desta vez de uma forma um pouco diferentes das anteriores na qual conquistou o título estadual.

Desta vez, o Weilers não chegou ao Sampa Bowl com a melhor campanha da temporada e de forma invicta, como nos anos anteriores. Ainda assim, a vitória na semifinal diante de um poderoso Guarulhos Rhynos credencia mais uma vez a equipe de São José do Rio Preto a fazer história.

Atual campeão nacional, o Weilers está pronto para encarar seu adversário do Sampa Bowl da temporada passada, um rival que nos últimos anos sempre esteve em seu caminho e portanto, é um velho conhecido de jogadores e treinadores da equipe rio-pretense.

“Esse ano estamos numa situação diferente. Nosso time passa por uma reformulação e o Dragons está muito forte. Vamos focar para mantermos o título aqui na nossa cidade, mas será um grande jogo, com muita disputa”, afirmou Matheus Camargo, gestor do Rio Preto Weilers.

Já o Moura Lacerda Dragons volta ao Sampa Bowl com sua melhor campanha na história da SPFL: seis vitórias em seis jogos realizados até o momento. Tirando o primeiro jogo da temporada contra o Spartans, em, todos os demais jogos, a equipe de Ribeirão Preto venceu por placares com boa vantagem para os adversários.

Na semifinal, o adversário do Dragons foi o Ocelots, atual campeão do Brasileirão D2, divisão de acesso do campeonato nacional de futebol americano. E apesar da força do adversário, novamente a equipe de Ribeirão conseguiu impor seu forte ritmo e vencer.

“Esperamos que seja um grande jogo, assim como foi a final do ano passado. Os times já se conhecem bastante, jogam várias vezes no ano, então isso enriquece o nível de disputa desse jogo. Sabemos da dificuldade, afinal de contas é o atual campeão paulista e brasileiro do outro lado, mas nos preparamos bastante para chegar nesse jogo com chances de ser campeão”, explicou Xico Araújo, head coach do Dragons.

A partida entre Rio Preto Weilers e Moura Lacerda Dragons será transmitida no YouTube, no Canal Golim Sports, com narração de Matheus Ornellas e comentários de Gabriel Golim.