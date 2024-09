Walking Tour temático conta o papel de São Paulo na emancipação do Brasil

O Shopping Light, situado próximo ao Theatro Municipal e à estação de metrô Anhangabaú, preparou um roteiro temático em homenagem ao Dia da Independência do Brasil, pelo centro antigo da cidade, destacando os monumentos, locais e pontos turísticos históricos que têm relevância para a emancipação brasileira. O passeio, que acontecerá no dia 08, explora como nossa cidade se contextualiza nos eventos que levaram à independência do país em 1822.

Durante o roteiro, os participantes serão conduzidos por locais emblemáticos, incluindo a Praça do Patriarca e a estátua de José Bonifácio de Andrada e Silva, conhecido como o “Patriarca da Independência”. Além disso, serão visitados lugares que remontam à antiga “São Paulo Colonial”, como o Pateo do Collegio, a antiga Rua do Carmo e o museu atualmente conhecido como “Solar da Marquesa”, que preserva parte da história da cidade. O tour também passa pela antiga Igreja Matriz e outros pontos pelos quais D. Pedro I transitou durante esse período crucial da história brasileira.

“Queremos oferecer uma experiência enriquecedora, abrindo as portas para que nossos visitantes possam aprofundar seu conhecimento sobre o papel crucial de nossa cidade nos eventos que resultaram na independência do Brasil. Além disso, buscamos oferecer interações que ilustram a importância histórica desses acontecimentos.”, destaca Débora Neves, coordenadora de marketing do Shopping Light.



Para aqueles que desejam explorar ainda mais a história do Centro de São Paulo, o tour continuará sua jornada no dia 29, com sua edição tradicional, oferecendo uma experiência enriquecedora para todos os participantes.

Percurso – Walking Tour Especial

O Walking Tour é gratuito e tem duração de 3 horas, além da presença de um guia credenciado pelo Ministério do Turismo, que promove o passeio. O guiamento é uma atividade com SP da Garoa do Guia Rafa Gushi. O percurso segue pelos principais pontos turísticos do centro da cidade. O Shopping Light fica na Rua Coronel Xavier de Toledo, 23, centro de São Paulo. As inscrições são feitas antecipadamente pela plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/produtor/spdagaroa).

Roteiro contemplado na edição tradicional:

Além do tour especial, em todo último domingo do mês, o Shopping Light também promove um tour com sua edição tradicional que contempla: Edifício Alexandre Mackenzie (Shopping Light), Biblioteca Mário de Andrade, Theatro Municipal, Vale do Anhangabaú/Viaduto do Chá, Praça Antonio Prado/Rua XV de Novembro, Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB-SP), Edifício Matarazzo e Terraço Espaço Priceless.

SERVIÇO:Walk

ing Tour – Shopping Light

Local: Acesso pela Rua Formosa, 157, Centro, São Paulo-SP

Data: 08 e 29 de setembro

Horário: 9h30 às 12h30