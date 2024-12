Walking Tour pelo Centro de São Paulo visita decorações natalinas

Com o final do ano se aproximando, o Shopping Light, no centro de São Paulo próximo a estação de metrô do Anhangabaú e ao Theatro Municipal, apresenta sua última edição especial do ano: um Walking Tour em comemoração ao Mês de Natal, no dia 15. Durante este passeio, os participantes serão conduzidos para apreciar as deslumbrantes decorações natalinas da região central de São Paulo. Além disso, terão a oportunidade de visitar a Vila de Natal, montada especialmente para a ocasião, e preparando todos para as celebrações de fim de ano.

A ideia desta edição é oferecer aos participantes uma experiência mágica e memorável, no clima do espírito natalino, enquanto exploram as belezas da cidade e compartilham momentos especiais com amigos e familiares ao se despedir do ano de 2024

“Nossa última edição especial do ano promete encantar a todos com as decorações natalinas que colorem a região central de São Paulo”, destaca Débora Neves, coordenadora de marketing do Shopping Light. “É uma maneira especial de celebrar a magia dessa época tão especial e de encerrar o ano com muita energia positiva e boas vibrações.”

Para aqueles que desejam explorar ainda mais a história do Centro de São Paulo, o tour continuará sua jornada no dia 15, com sua edição tradicional, oferecendo uma experiência enriquecedora para todos os participantes.

Percurso – Walking Tour Especial

O Walking Tour é gratuito e tem duração de 3 horas, além da presença de um guia credenciado pelo Ministério do Turismo, que promove o passeio. O guiamento é uma atividade com SP da Garoa do Guia Rafa Gushi. O percurso segue pelos principais pontos turísticos do centro da cidade. O Shopping Light fica na Rua Coronel Xavier de Toledo, 23, centro de São Paulo. As inscrições são feitas antecipadamente pela plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/produtor/spdagaroa).

Roteiro contemplado na edição tradicional:

Além do tour especial, em todo último domingo do mês, o Shopping Light também promove um tour com sua edição tradicional que contempla: Edifício Alexandre Mackenzie (Shopping Light), Biblioteca Mário de Andrade, Theatro Municipal, Vale do Anhangabaú/Viaduto do Chá, Praça Antonio Prado/Rua XV de Novembro, Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB-SP), Edifício Matarazzo e Terraço Espaço Priceless.

SERVIÇO

Walking Tour – Shopping Light

Local: Acesso pela Rua Formosa, 157, Centro, São Paulo-SP

Data: 08 e 15 de dezembro

Horário: 9h30 às 12h30