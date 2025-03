Vozes femininas se apresentam no Cine Theatro Carlos Gomes a partir desta sexta

As cantoras Márcia Cherubin e Vânia Bastos abrem nesta sexta-feira (7) a série de apresentações musicais do projeto Mulheres Em Cantadas deste ano, no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, no Centro de Santo André, a partir das 19h30.



O projeto Mulheres Em Cantadas tem como objetivo apresentar ao público manifestações artísticas de nascidas ou residentes no ABC, durante o Mês Internacional das Mulheres.

A série de apresentações continua no sábado (8), com show de Aline Machado e de Maria Christina, ambas de São Bernardo, a partir das 19h30, e de Gabi d’Oyá, de Diadema, no domingo (9), às 19h30. Todas as apresentações são gratuitas.

Abertura – Para a abertura do projeto, a cantora andreense Márcia Cherubin apresentará o show Inteira, na sexta, a partir das 19h30. O repertório da artista trará músicas inéditas de sua autoria, em formato intimista, interpretadas no formato voz e violão. As letras prometem ser uma chamada ao coração para a atenção a temas como liberdade, direitos e identidades afetivas, tão necessárias no universo da mulher.

Na sequência, às 21h, se apresenta a cantora Vânia Bastos, de Ribeirão Pires, que iniciou sua carreira profissional no início dos anos 80 ao lado do cantor e compositor Arrigo Barnabé, sendo solista de Clara Crocodilo, o disco marcante do movimento artístico Vanguarda Paulista. Com Arrigo, foi também a solista de Tubarões Voadores. Durante dois anos cantou com Itamar Assumpção na Banda Isca de Polícia. Em 1986 grava seu primeiro disco-solo e dentre seus dez trabalhos gravados tem discos lançados também no Japão e Europa.

Dia Internacional da Mulher – No sábado, Dia Internacional da Mulher, Aline Machado, de São Bernardo, inicia sua apresentação às 19h30. Cantora, compositora e atriz, Aline Machado celebra as mulheridades em performances que unem afetividade, política e espiritualidade. Sua obra é embalada pela riqueza dos ritmos brasileiros e latino–americanos. Com mais de dez anos de trajetória, Aline se destaca pela pesquisa em música cênica e pela criação de trilhas sonoras para espetáculos de circo e teatro, consolidando sua expressão criativa nesses universos.

Às 21h, é a vez de Maria Christina, também de São Bernardo, levar sua voz única e personalidade ao palco do Cine Thearto Carlos Gomes. A cantora, com 17 anos de carreira, iniciou sua trajetória em 2008 no reality show Ídolos, onde dividiu palco com cantores como Alexandre Pires, Arlindo Cruz e Roupa Nova. Em 2009 iniciou seus shows por São Paulo e gravou seu primeiro álbum autoral em 2011 com músicas românticas e biográficas que criaram grande identificação com seu público, intitulado Meu Vício. As suas músicas e falas deram voz a muitas pessoas LGBTQIAP+, seu público mais frequente.

Encerramento – A cantora Gabi d’Oyá, de Diadema, encerra as apresentações do projeto Mulheres Em Cantadas no domingo, às 19h30. Gabi d’Oyá é cantora, compositora e atriz, e desde 2019 vem desenvolvendo trabalho com singles, EPs, solos e parcerias. No ano passado lançou seu primeiro EP intitulado Vick, que traz as sonoridades do trap, reggae e house¸ Atualmente trabalha na produção da segunda parte do seu primeiro álbum intitulado Odara (2024), que teve como produtores de faixas nomes como Filiph Neo (Boogie Naipe) e Diego Amani (2:22). O trabalho, que traz a sonoridade do rhythm and blues e neosoul, aborda temas como ancestralidade, afeto e amor, espiritualidade, e sua vivência enquanto mulher, sempre com recorte racial em primeiro plano.

Serviço

Projeto Mulheres Em Cantadas no Cine Theatro Carlos Gomes

Datas: 7, 8 e 9/3 (sexta, sábado e domingo)

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro

Programação:

7/3 (sexta-feira)

Marcia Cherubin – 19h30

Vânia Bastos – 21h

8/3 (sábado)

Aline Machado – 19h30

Maria Christina – 21h

9/3 (domingo)

Gabi d’Oyá – 19h30

