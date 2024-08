Voluntários contribuem para conservação da Mata Atlântica, na Reserva Natural Salto Morato

Cerca de 7,3 milhões de brasileiros já participaram de atividades voluntárias (3,4% da população), sendo que 86,4% das ações foram promovidas por empresas ou instituições. Os dados são de 2022, do PNAD do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Diante de tantos desafios ambientais, sociais e educacionais, o trabalho voluntário é um caminho altruísta eficaz para que mudanças positivas ocorram em benefício do planeta e da sociedade. Ações relacionadas com a conservação do meio ambiente e com educação ocupam a segunda colocação entre as preferências de 44% dos voluntários, atrás apenas de atividades voltadas a pessoas em situação de rua (65%), conforme levantamento do Datafolha de 2021, encomendado pelo Itaú Social.

Entre as ações ambientais de voluntariado está o programa instituído em 1996 na Reserva Natural Salto Morato, localizada em Guaraqueçaba (PR). Em quase três décadas, a iniciativa já contou com cerca de 280 voluntários dedicados à proteção da Mata Atlântica, um dos biomas mais ameaçados pelo desmatamento no Brasil. Entre as atividades desenvolvidas estão o apoio ao atendimento do visitante, monitoramento de fauna, restauração florestal e outras ações de manejo da unidade de conservação, criada e mantida pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza.

“Manter uma unidade de conservação requer cumprir orientações previstas em um plano de manejo. Algo que demanda esforço e dedicação contínuos. Nesse sentido, o trabalho dos voluntários soma-se ao de nossos analistas de conservação para que todas as ações sejam cumpridas e também para que nossos visitantes sejam sensibilizados e voltem para suas casas engajados, entendendo a importância da natureza protegida para suas vidas. É um trabalho gratificante e com significado, já que cuidar da biodiversidade traz impactos positivos para todas as pessoas”, afirma o gerente da Reserva Natural Salto Morato, André Zecchin, lembrando que o programa está com inscrições abertas para quem tem interesse em trabalhar na reserva em dezembro deste ano e janeiro de 2025 e as vagas são voltadas a maiores de 18 anos.

Segundo Zecchin, a experiência do voluntariado pode influenciar também a trajetória acadêmica e profissional, considerando que muitos participantes do programa de Salto Morato estão matriculados em cursos como Biologia, Ecologia e Engenharia Florestal.“Para os voluntários, a atividade proporciona desenvolvimento pessoal e profissional, ampliando habilidades, promovendo o aprendizado e fortalecendo a rede de contatos. Além disso, traz a sensação de realização ao contribuir para causas importantes”, completa.

A reserva

Criada em 1994, a Reserva Natural Salto Morato está localizada em Guaraqueçaba, litoral norte do Paraná, e inserida na região da Grande Reserva Mata Atlântica – região que abriga o maior remanescente contínuo do bioma no país. Com área protegida de 2.253 hectares, contribui para a proteção da Mata Atlântica e sua biodiversidade, além de ser uma Solução Baseada na Natureza para a adaptação às mudanças climáticas na região que está inserida, contribuindo com a infiltração da água no solo, a manutenção de mananciais de abastecimento, a regulação do clima, a fixação de carbono e a proteção das encostas. Localizada em uma região reconhecida pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade, é referência no turismo de natureza e na promoção de pesquisas científicas voltadas à conservação da natureza.

No local, já foram identificadas 324 espécies de aves, 36 de répteis, 102 de mamíferos, 54 de anfíbios, 69 de peixes e 693 de plantas. Aberta à visitação desde 1996, atrai turistas e observadores de aves de todo o Brasil e do exterior. Entre os principais atrativos estão três trilhas auto guiadas, a cachoeira de mais de 100 metros de altura que dá nome à reserva, uma figueira centenária que forma uma ponte-viva sobre o Rio do Engenho, um aquário natural, banho de rio, centro de visitantes, quiosques com churrasqueira e camping.

SERVIÇO

Programa de Voluntariado da Reserva Natural Salto Morato

Chamada para trabalho voluntário de 2 a 30 de dezembro de 2024

Vagas: 2

Inscrições: até 1º de novembro de 2024

Divulgação do resultado: 8 de novembro 2024

Link do formulário: https://forms.gle/xeS7MdqSCQRPS5ve9C

Chamada para trabalho voluntário de 6 de janeiro a 6 de fevereiro de 2025

Vagas: 2

Inscrições: até 25 de novembro de 2024

Divulgação do resultado: 9 de dezembro 2024

Link do formulário: https://forms.gle/hbtzsw5gbrQQkWeKA