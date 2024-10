Vôlei Feminino São Cristóvão Saúde/ Osasco é Campeão Paulista pela 18ª vez

Na noite de 11 de outubro, o Vôlei Feminino São Cristóvão Saúde/ Osasco levantou o troféu de Campeão estadual de 2024. A equipe, que tem como técnico Luizomar de Moura, conquistou o título do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei pela 18ª vez – o segundo consecutivo – derrotando o Sesi Bauru por 3 sets a 1, com parciais de 26/24, 25/20, 22/25 e 25/18, na casa do adversário, na Arena Paulo Skaf (Bauru).

A ponteira Natália, que retornou após cinco temporadas no exterior, comemorou a conquista. “Estou muito feliz tanto pelo título como por tudo que construímos nesse Campeonato Paulista. Temos muito o que melhorar enquanto grupo e também individualmente, mas é sempre bom começar a temporada com um título”. Já a líbero e capitã do time, Camila Brait, reforçou. “É sempre uma alegria vencer por Osasco, uma cidade que respira vôlei e é apaixonada pelo nosso time. Agora é levar a taça pra casa”.

O técnico Luizomar valorizou a conquista e lembrou que o título estadual traz confiança para seguir o trabalho, agora focando na Superliga. Ele fez questão de compartilhar os méritos da vitória no Campeonato Paulista com parceiros como o Grupo São Cristóvão Saúde. Segundo o treinador, o patrocínio e todo o apoio recebido têm sido fundamentais para a construção da estrutura e montar um time vencedor.

Atualmente, a equipe é composta pelas levantadoras Giovana, Kenya e Maria Clara; centrais Valquíria, Callie, Larissa Besen e Geovana Vitória; ponteiras Natália Zilio, Maira, Valdez, Amanda e Mayara; opostas Tifanny e Polina Rahimova; e líberos Camila Brait, Sophia Dantas e Silvana Papini.

Na oportunidade, jogaram e marcaram para São Cristóvão Saúde/ Osasco: Giovana (2),

Tifanny (17), Valdez (3), Natália (13), Callie (4), Valquíria (13) e a líbero Camila Brait. Entraram: Polina (3), Kenya, Maira (9), Larissa.

“É uma honra para o São Cristóvão Saúde, como patrocinador master desse grande time, celebrar mais uma vitória no Campeonato Paulista. Essa parceria ressalta nossa dedicação ao esporte e à saúde, promovendo bem-estar e excelência tanto dentro quanto fora das quadras. Parabéns às atletas, à comissão técnica e ao técnico Luizomar por essa grande conquista!”, celebrou o presidente/ CEO do Grupo São Cristóvão Saúde e presidente da Santa de Francisco Morato, engº Valdir Pereira Ventura.

Além do Sesi, o time de Luizomar enfrentou, ao longo de todo o campeonato, as equipes do Barueri, Vôlei Louveira, São Caetano, Renascense e Pinheiros. Agora, as atletas se preparam para entrar em grande estilo na Superliga, que começa ainda em outubro.