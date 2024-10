Viveiro de Mudas celebra 16 anos com foco em preservação ambiental e inclusão social

O Viveiro de Mudas da Ecovias e Ecopistas comemora hoje 16 anos de dedicação à preservação ambiental e à inclusão social. Desde sua criação, o projeto tornou-se um dos principais projetos socioambientais da EcoRodovias, contribuindo significativamente para a restauração da Mata Atlântica e o reflorestamento de áreas degradadas nas regiões de atuação das concessionárias.

Localizado na sede das concessionárias, em São Bernardo do Campo (SP), o viveiro já produziu mais de 1 milhão de mudas nativas, utilizadas em paisagismo e no replantio de espécies da Mata Atlântica em áreas de preservação no estado de São Paulo. Essa iniciativa resultou em quase 5 milhões de metros quadrados de áreas verdes reflorestadas, com o objetivo de proteger e preservar um dos biomas mais ameaçados do mundo.

Além de seu papel essencial na conservação ambiental, o viveiro se destaca pelo impacto social, promovendo a inclusão de pessoas com deficiência intelectual. Desde o início, o projeto tem como um de seus pilares a integração desse público, que enfrenta maiores desafios para entrar no mercado de trabalho. Ao longo desses 16 anos, o viveiro já empregou dezenas de pessoas com deficiência, proporcionando um ambiente de aprendizado e inclusão, com uma equipe atual de 22 colaboradores.

Segundo Diego Furtado, Coordenador de Sustentabilidade da Ecovias e Ecopistas, o viveiro representa um modelo exemplar de como iniciativas ambientais podem gerar benefícios tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade: “Estamos extremamente orgulhosos da trajetória do viveiro ao longo dos anos. Ele tem desempenhado um papel vital, não apenas na recuperação de áreas ambientais, mas também na promoção da inclusão social. Acreditamos que a sustentabilidade só é plena quando une a proteção ambiental ao bem-estar social”.

Prestígio

O projeto conquistou importantes reconhecimentos ao longo de sua trajetória, como o prêmio na segunda edição do Boas Práticas de Empregabilidade para Trabalhadores com Deficiência, promovido em 2018 pela Missão Permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas (ONU). Esse prêmio global, concedido em parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) e o Centro de Tecnologia e Inovação (CTI) do Estado de São Paulo, destacou o compromisso com a inclusão e a empregabilidade de pessoas com deficiência.

O reconhecimento internacional do projeto reforça sua importância e por sua contribuição à promoção de práticas sustentáveis e inclusivas, reafirmando o impacto positivo da iniciativa tanto no aspecto social quanto ambiental.