‘Viva o Paço’ terá fim de semana com Roda Gigante e atividades culturais, esportivas e musicais gratuitas

A Prefeitura de São Bernardo promove neste fim de semana (25 e 26) mais uma edição da Programa Viva o Paço, reunindo série de novidades, visando mais uma vez transformar a Esplanada do Paço Municipal em um grande espaço de convivência, lazer e cultura. A programação, que começa às 14h, inclui a famosa Roda Gigante, atividades esportivas, brincadeiras infantis, barracas de economia criativa e música ao vivo.

O projeto, coordenado pela Secretaria de Cultura e Juventude, em parceria com as secretarias Esportes e Lazer e Serviços Urbanos, se dá em todos os fins de semana das férias escolares, sempre das 14h às 22h, estendendo até começo de março. A medida busca resgatar momentos de diversão, interação e bem-estar para as famílias de São Bernardo e cidades da região.

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, destacou a importância da ação para envolver a população de São Bernardo, retomando a sensação de pertencimento dos moradores. “O Viva o Paço já é uma marca da gestão. As famílias estão voltando a ficar reunidas neste espaço que deve ser do povo da nossa cidade. É o resgate deste sentimento. Além disso, é mais um grande programa que reforça nosso compromisso com a movimentação da economia e o turismo de São Bernardo.”

Além das inúmeras atrações, o Viva o Paço recebeu um grande atrativo para o final de semana: a roda gigante com entrada gratuita, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. São 22 metros de altura e 16 cabines (incluindo uma adaptada para pessoas com deficiência), uma oportunidade de ver a nossa cidade por uma nova perspectiva, bem como aproveitar um passeio ao lado de familiares e amigos. Vale frisar que toda a doação será revertida à entidades assistenciais da cidade.

Na inauguração da roda gigante, realizada no último domingo (19/1), o prefeito Marcelo Lima reforçou o compromisso em trazer uma programação cultural e esportiva rica para o município. “O Paço Municipal se tornou um local de alegria e de comunhão para as famílias de São Bernardo. Nós queremos ampliar este projeto e levar a cultura e o esporte para outras áreas da cidade”, completou.