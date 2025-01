São Bernardo: Roda Gigante do ‘Viva o Paço’ ficará na Esplanada por 50 dias

Principal novidade do Programa Viva o Paço, a Roda Gigante de 22 metros foi um verdadeiro sucesso neste domingo (19/1) em São Bernardo. Destaque na Esplanada do Paço Municipal, a atração garantiu a diversão para centenas de famílias, marcando o início de uma experiência única que será oferecida ao público pelos próximos 50 dias — o equipamento ficará no local até 9 de março.

Com 16 cabines, incluindo uma adaptada para PCDs (Pessoas com Deficiência), o equipamento foi o grande ponto de visita do dia no Paço. A entrada foi gratuita no lançamento, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, e reuniu número expressivo de moradores e turistas, que aproveitaram a vista panorâmica e vivenciaram momentos inesquecíveis de lazer.

O prefeito Marcelo Lima inaugurou a roda gigante ao lado da família, da vice-prefeita sargento Jéssica Cormick, de secretários municipais, vereadores e da população presente. Durante o discurso, Marcelo destacou a importância da atração para o município: “A roda gigante é mais uma grande ação que estamos realizando na nossa cidade. Ela faz parte do Programa Viva o Paço, trazendo mais alegria, cultura e esporte para a nossa gente. O Paço Municipal é um espaço simbólico e deve ser ocupado pelas famílias de São Bernardo”, destacou.

Além da roda gigante, o domingo contou com uma programação diversificada, incluindo atividades esportivas, brinquedos infláveis, aulas de zumba e funcional, triciclos para passeios em família, tendas da economia criativa, gastronômicas e o caminhão do Programa Espalhando a Leitura. O evento reforçou o compromisso da Prefeitura de São Bernardo em transformar o Paço Municipal em um espaço democrático de cultura e lazer.

A secretária de Cultura e Juventude de São Bernardo, Samara Dinis, celebrou o impacto positivo do programa. “São Bernardo começa o ano com algo jamais visto antes na cidade. O Viva o Paço já é uma marca de governo que está dando certo. As famílias estão ocupando este espaço com um olhar diferente, agora com muita cultura e lazer para todos”.

Moradora do bairro Demarchi, Tatiana Moreli aproveitou o dia ao lado da família e destacou a importância da ação durante as férias escolares. “Trouxe minhas três filhas para passear e vimos a roda gigante. Sempre brinquei aqui quando era criança, e agora temos um atrativo ainda maior. É muito bom manter essa tradição familiar no Paço”, afirmou.

A roda gigante continuará funcionando ao longo dos próximos dias, com ingressos a preços acessíveis e horários especiais. Durante toda a semana, o público pode aproveitar a atração por R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia) e R$ 10 (PCDs), com descontos exclusivos para moradores da cidade, idosos, estudantes e professores, que pagam meia (mediante comprovante).

Lazer para outras regiões

Durante a inauguração da Roda Gigante, o prefeito Marcelo Lima frisou a importância de levar ações culturais e de lazer a outras regiões de São Bernardo. “Queremos promover iniciativas como o Viva o Paço em todos os cantos da cidade. São Bernardo será uma referência não apenas em cultura, mas também em diferentes serviços para a população. Nosso foco é criar eventos voltados às famílias em toda a cidade”.