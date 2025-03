Viva o Paço especial de Carnaval terá distribuição de pipoca e apresentação de personagens da Disney

A Esplanada do Paço vai se tornar uma grande matinê de carnaval nesta terça-feira (4/3). Os personagens que mais trazem memória afetiva às famílias, vão invadir o cartão postal da cidade que já se tornou referência de lazer e esporte em São Bernardo.

Personagens como Mickey, Minnie, Pateta, Pluto, Pato Donald e Margarida vão receber a garotada (e os papais, claro!) para momentos de diversão e muita folia. A programação especial conta ainda com a apresentação de dois pernas de pau, e super visita do batman e da mulher maravilha, bem como um robô de led, garantindo a diversão para todas as idades.

“Além desses personagens que lembram a nossa infância, teremos também a distribuição gratuita de pipoca e algodão doce. O Viva o Paço se consolida como o maior espaço de lazer e esporte da nossa cidade, demonstrando que ações como esta são efetivas e nos dão orgulho de morar em São Bernardo”, ressaltou o prefeito Marcelo Lima.

PROGAMAÇÃO COMPLETA – Além dessas atividades especiais, o Viva o Paço segue com a sua programação normal. Nesta terça-feira (4/3) a diversão começa às 14h e vai até às 22h com brinquedos infláveis, basquete 3×3, triciclos, apresentação musical e a roda gigante.

“Quem já voltou de viagem ou quem ficou por São Bernardo e não quer ir aos blocos de carnaval, o lugar para aproveitar esse último dia de feriado é a Esplanada do Paço. Estamos orgulhosos por essa gestão ter um olhar descentralizador de atividades culturais que consiga convergir todas as idades num único objetivo: a promoção do lazer e da diversão em família”, acrescentou Samara Dinis, secretária de Cultura, pasta que coordena a ação.

VIVA O PAÇO DE CARNAVAL

Terça-Feira, 4 de março de 2025

Local: Esplanada do Paço (Praça Samuel Sabatini, 50 – Centro – SBC)

14H ÀS 20H

– Brinquedos infláveis

– Quadras para jogos de tênis, futebol de golzinho e mini-vôlei

14H às 22H

– Caminhão do Giro

– Quadra de Basquete 3×3

– Triciclo e bicicleta para as famílias aproveitarem o espaço

– Roda Gigante: entrada gratuita nesta terça-feira. A doação de 1kg de alimento não perecível também é bem vinda.

17H30 às 18H – apresentação dos personagens da Disney (palco)

18H às 19H – interação com Robo de Led

19H – apresentação musical com Mari Moreira (palco)

16H às 20H

– Distribuição de pipoca e algodão doce

– Apresentação de pernas de pau

– Participação do batman e mulher maravilha