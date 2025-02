Prepare-se para a magia! Disney On Ice traz Aventuras na Estrada a Porto Alegre, SP e RJ

Prepare-se para uma viagem mágica sob o gelo! O espetáculo Disney On Ice – Aventuras na Estrada chega ao Brasil para levar o público a uma experiência inesquecível, repleta de histórias clássicas e sucessos recentes do universo Disney.

o show promete encantar famílias e grupos de amigos em três capitais brasileiras.

Com performances de patinação artística de alto nível, efeitos especiais deslumbrantes e a presença de personagens que estão presentes na memória de muitos brasileiros, o espetáculo multigeracional traz momentos mágicos e imersivos, que vão conquistar crianças e adultos.

A estreia nacional está programada para acontecer no dia 27 de maio, no Ginásio Gigantinho, em Porto Alegre. Em seguida, a temporada desembarca em São Paulo, com apresentações a partir de 5 de junho, no Ginásio do Ibirapuera. A última parada será no Rio de Janeiro, no dia 18 de junho, na Farmasi Arena.

Os ingressos estão à venda em disneyonice.uhuu.com e nos pontos autorizados.

Disney On Ice: Aventuras na Estrada

Uma jornada cheia de aventuras na estrada com Mickey Mouse e seus amigos levarão o público ao mundo mágico dos personagens favoritos de várias gerações. Plot twists emocionantes te esperam, enquanto Mickey, Minnie, Pateta e outros personagens se divertem no gelo.

Veja o mundo sobre os telhados de Londres com Mary Poppins, Jack e seu grupo de limpadores de chaminés. Ajude Moana em sua missão de restaurar o coração de Te Fiti na ensolarada ilha de Motu Nui. Junte-se aos Incríveis e vença o vilão que voltou a atacar. Se aventure em um safári e tire fotos inesquecíveis de chitas e macacos selvagens enquanto Simba, Timão e Pumba atravessam as Terras do Reino. Conheça montanhas cobertas de neve com a história de Ana e Elsa, as irmãs que aprendem sobre o amor verdadeiro. Descubra um mundo totalmente novo ao se transportar para o desfile de Aladdin, repleto de acrobacias deslumbrantes, momentos mágicos com o Gênio da Lâmpada e um grande sucesso interpretado pela princesa Jasmine que deixará o público fascinado.

Junte-se a Woody e Betty em um divertido passeio pelo parque de diversões enquanto procuram seu novo amigo, Garfinho. Cante junto com Mickey e seus amigos e recebam Merida, Bela, Ariel, Mulan e Tiana em uma lindo número sobre patins.

As famílias devem se preparar para uma experiência inesquecível e surpreendente, além de interações de pertinho com os personagens em Disney On Ice: Aventuras na Estrada.

SERVIÇO SÃO PAULO

Disney On Ice – Aventuras na Estrada

Patrocínio: Alelo

Apoio: Ram

Data: 5 a 15 de junho de 2025

Local: Ginásio do Ibirapuera (Rua Manoel da Nóbrega, nº 1361, Ibirapuera, São Paulo

Duração: 1h45 (com intervalo de 15 minutos)

Classificação: Livre. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis. Crianças até 24 meses de idade que ficarem no colo dos pais, não pagam.

Sessões:

05/06 – 19h30

06/06 – 19h30 e 15h30*

07/06 – 11h, 15h* e 19h*

08/06 – 10h*, 14h* e 18h

*novas sessões

Valores:

Ingressos a partir de R$70 em disneyonice.uhuu.com

Pontos de venda:

Uhuu.com

Bilheteria do Teatro Bradesco • Sem incidência de Taxa de Serviço

Bilheteria do Teatro Opus Frei Caneca • Sem incidência de Taxa de Serviço

Bilheteria Vibra São Paulo • Sem incidência de Taxa de Serviço

Bilheteria Local • Ginásio Ibirapuera • Sem incidência de Taxa de Serviço • Somente em dias de apresentações

Para mais informações sobre meia-entrada e descontos em geral, acesse o link de vendas aqui.