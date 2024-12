Viúvo relembra últimos momentos com Ney Latorraca

Poucos dias após a triste notícia do falecimento de Ney Latorraca, seu esposo Edi Botelho compartilhou suas emoções em uma entrevista, revelando detalhes íntimos dos últimos momentos que passou ao lado do ator no hospital. Ney, que faleceu na quinta-feira, 26 de dezembro, vítima de sepse pulmonar decorrente de um câncer de próstata, deixou um legado significativo na cena artística brasileira.

Últimos momentos emocionantes

Em uma conversa tocante com o programa ‘Fantástico’, transmitido no último domingo, 29 de dezembro, Edi expressou sua tristeza e gratidão por ter acompanhado o parceiro durante seus momentos finais. “Ele conversava muito. Eu ficava muito junto com ele para também suavizar esse momento. Algumas vezes ele disse para mim que estava partindo, mas que queria encarar isso”, relatou Botelho, emocionado ao recordar a força e a determinação de Latorraca.

Reflexões sobre a união

Além de compartilhar suas experiências mais recentes, Edi também refletiu sobre os 30 anos de união que teve com Ney. “A gente se divertiu muito, tivemos 30 anos de um casamento. Me desculpa, é difícil. Eu fiquei fascinado por ele, e acho que ele também por mim”, disse Botelho, enfatizando como esse amor os levou a momentos especiais juntos, como jantares e passeios.

Legado na arte brasileira

Por fim, ao comentar sobre o impacto e a popularidade de Ney Latorraca na indústria do entretenimento, Edi ressaltou a dualidade da personalidade do ator. “Ele trazia isso [seriedade] para os personagens, mas a personalidade [humorística] dele estava sempre na frente. Acho que foi por isso que fez tanto sucesso”, concluiu Edi, homenageando a carreira marcante do artista e o legado deixado para o público brasileiro.