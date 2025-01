Vitor Reis se despede no Palmeiras e viaja para exames no Manchester City

O jovem zagueiro Vitor Reis, de apenas 19 anos, está prestes a se tornar o jogador mais caro em sua posição na história do futebol brasileiro. Nesta terça-feira, o atleta fez uma visita à Academia de Futebol do Palmeiras, onde se despediu dos colegas de equipe antes de oficializar sua transferência para o Manchester City, da Inglaterra.

Nos próximos dias, Vitor Reis realizará exames médicos no clube inglês, um passo crucial para a assinatura de seu contrato e a confirmação de sua nova jornada como jogador do City. A negociação está em fase final, com um valor fixo estimado em 35 milhões de euros, equivalentes a R$ 217 milhões. O Palmeiras detém a totalidade dos direitos econômicos do defensor, o que significa que todo o montante será revertido para o clube paulista.

Embora o Verdão tivesse a intenção inicial de manter Vitor Reis até o Mundial de Clubes programado para junho, o Manchester City pressionou para que a transferência ocorresse ainda nesta janela de negociações.

Após a primeira proposta enviada na última sexta-feira, a diretoria do Palmeiras se manteve firme em sua posição, afirmando que aceitaria negociar somente se os valores fossem substancialmente elevados. Esse aumento ocorreu rapidamente, e horas após a presidente Leila Pereira afirmar que não havia pressa para concluir o negócio, os termos foram ajustados para cerca de 35 milhões de euros fixos.

Com essa transação, Vitor Reis superará Lucas Beraldo como o zagueiro mais caro do Brasil. Beraldo foi negociado pelo São Paulo ao Paris Saint-Germain no final de 2023 por 20 milhões de euros, ou cerca de R$ 107,8 milhões na época.

Em meio às movimentações no mercado, o Palmeiras realizou um treinamento nesta terça-feira sob a supervisão do técnico Abel Ferreira, que retornou recentemente de Portugal. Durante a sessão na Academia de Futebol, a equipe participou de atividades focadas em posicionamento e coletivos em campo reduzido. O time se prepara para sua estreia no Campeonato Paulista, marcada para as 21h35 desta quarta-feira, contra a Portuguesa no Allianz Parque.