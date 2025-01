Novo tetracampeão paulista? Palmeiras pode entrar em seleto grupo 

A RECORD transmitiu as últimas três edições (2022, 2023 e 2024) do Campeonato Paulista e, por coincidência, em todas o Palmeiras levantou a taça de campeão.

Em 2025, o time comandado por Abel Ferreira começa sua trajetória no torneio nesta quarta-feira (15/01) contra a Portuguesa – jogo que terá transmissão, ao vivo, da RECORD. Caso seja novamente campeão, se juntará ao Paulistano como times que venceram o torneio estadual quatro vezes consecutivas.

Na história, os últimos três títulos do Palmeiras representam a segunda vez que o clube consegue o tricampeonato paulista consecutivo. O alviverde também venceu seguidamente as edições de 1932, 1933 e 1934.

Mas, em quatro oportunidades, é o Corinthians o time que mais venceu o Paulistão três temporadas em sequência, sendo em 1922, 1923 e 1924; 1928, 1929 e 1930; 1937, 1938 e 1939; e 2017, 2018 e 2019.

O Santos é outro time que faz parte deste seleto grupo que venceu seguidamente três edições do Paulistão. O alvinegro da Vila Belmiro conseguiu o feito em três oportunidades, sendo: 1960, 1961 e 1962; 1967, 1968 e 1969; e 2010, 2011 e 2012.

Outro tricampeão paulista seguido é o São Paulo Athletic, que venceu as três primeiras edições do torneio – em 1902, 1903 e 1904 – sempre tendo o Paulistano como vice-campeão.

Hegemonia

Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos são conhecidos como “os quatro grandes de São Paulo”. Eles dominam os títulos do Campeonato Paulista e, juntos, somam 100 títulos estaduais.

Com 30 taças levantadas, o Timão é o time que mais venceu o torneio, seguido de Palmeiras, com 26 títulos, e Santos e São Paulo, com 22 troféus cada um.

Em contrapartida, o alviverde é o time que mais foi vice-campeão, em 27 oportunidades. O tricolor paulista vem logo em seguida com 25 derrotas na final, Corinthians com 21, e o alvinegro praiano com 13.

Times do interior do Estado

Rebaixado à Série A2 do Paulistão em 2024, o Ituano é o time do interior que mais venceu a divisão de elite do torneio estadual. O time de Itu venceu as edições de 2002 e 2014 da competição.

A Ponte Preta, de Campinas, chegou à final do Campeonato Paulista sete vezes (1929, 1970, 1977, 1979, 1981, 2008 e 2017), mas foi derrotada em todas as oportunidades, se tornando o time do interior com mais vice-campeonatos na história.