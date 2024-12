Abel Ferreira Enfrenta Desafios no Palmeiras

Abel Ferreira encerrou 2024 em um cenário desafiador, vivendo o pior ano à frente do Palmeiras. Apesar da conquista do Campeonato Paulista, a temporada foi marcada pela frustração, especialmente após as derrotas na Copa do Brasil e na Libertadores. A torcida, acostumada com vitórias, se dividiu, e as críticas aumentaram, com gritos de “burro” durante a partida contra o Botafogo no Allianz Parque.

A falta de destaques significativos não foi o único fator que contribuiu para o cenário negativo. As lesões de jogadores-chave, como Piquerez e Bruno Rodrigues, impactaram diretamente o desempenho da equipe. Além disso, a alta média de finalizações não convertidas revelou uma ineficácia preocupante nas partidas. O Palmeiras teve uma maior quantidade de chances criadas no Brasileirão, mas falhou em aproveitá-las.

Outro ponto crítico foram os jogos fora de casa. Abel Ferreira destacou que a equipe jogou diversas vezes longe do Allianz Parque, resultando em derrotas que prejudicaram a campanha. A reforma do gramado e a necessidade de atuar na Arena Barueri afetaram o rendimento do tempo.

Contudo, 2025 promete ser um ano de renovação. A diretoria acredita na permanência de Abel até 2027 e já iniciou uma “super janela” de transferências, com anúncios de reforços como Facundo Torres e Paulinho. A expectativa é que o técnico tenha o melhor elenco desde sua chegada ao clube. Embora o ano anterior tenha sido desafiador, as perspectivas para o futuro são otimistas, e Abel Ferreira pode reencontrar o caminho do sucesso à frente do Palmeiras.