Visitas guiadas ao Templo de Salomão passam a integrar o programa Vai de Roteiro

Com o objetivo de apresentar a importante conexão com a história do passado e elementos culturais bíblicos, o programa Vai de Roteiro inicia um tour guiado pelo Templo de Salomão, localizado no bairro do Brás, em caráter experimental. As saídas serão realizadas nos dias 14, 15, 21 e 22 de dezembro.

A entrada no local é gratuita. Em parceria com o Vai de Roteiro, há um valor promocional de R$ 25 para participar do tour no Jardim Bíblico, em prol da manutenção do templo. O ponto de encontro será em frente ao prédio e o roteiro seguirá pelos seguintes locais: Espaço Egípcio, Tabernáculo de Moisés, Túnel do Tempo, Memorial de Jerusalém, Jardim das Oliveiras Centenárias e o Templo de Salomão.

O local foi inaugurado em 2014 e é conhecido por ser um endereço religioso que atrai turistas e fiéis. Recebe mensalmente mais de 400 mil pessoas e em 2020 foi eleito como o local mais visitado de São Paulo, segundo o site TripAdvisor.

A construção do templo foi pensada para oferecer uma experiência que remete à Terra Santa, em Israel, lugar que serviu de inspiração para a sua construção. Sua arquitetura se assemelha aos antigos templos mencionados na Bíblia e sua estrutura foi quase toda trazida diretamente de Israel como as grandes colunas, as tamareiras, o portal de entrada e as pedras dispostas pelo local.

Serviço:

Vai de Roteiro – Templo de Salomão:

14/12, 9h e 14h

15/12, 10h e 15h

21/12, 9h e 15h

22/12, 10h e 14h.

A entrada no Templo de Salomão é gratuita. O valor promocional de R$ 25 será cobrado para participar do tour no jardim bíblico.

Confira os ingressos pelo site da Sympla: Clique aqui.

Sobre o programa Vai de Roteiro

Criado em 2022 pela Prefeitura o programa oferece passeios gratuitos para o público, guiados por um profissional credenciado pela cidade de São Paulo. O objetivo é promover os principais pontos turísticos da cidade e fomentar o turismo local. Confira todos os roteiros.