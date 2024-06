Visita mediada no Cemitério São Paulo homenageia a liberdade de imprensa

Nesta sexta-feira (21), a partir das 19h, a Cortel SP promove a sétima edição do projeto mensal “Necrópole São Paulo e Suas Vozes”. Desta vez, a visita mediada gratuita e aberta ao público, que ocorre no Cemitério São Paulo, localizado em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, será em homenagem ao mês da Liberdade de Imprensa, celebrado no último dia 7.

Realizada em parceria com a historiadora Viviane Comunale e o influenciador Thiago de Souza, idealizador do projeto “O que te assombra?”, a ação objetiva ressaltar a importância da liberdade de expressão para a sociedade, além de ser um momento para combater a censura e denunciar os problemas que os jornalistas enfrentam no Brasil.

“O passeio de junho será dedicado à memória dos jornalistas paulistas, representados pelos profissionais sepultados no mausoléu do jornalista, na Necrópole São Paulo”, resume Thiago. De acordo com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de São Paulo (SJSP), o Mausoléu do Jornalista é uma concessão municipal, por prazo indeterminado, aprovada por lei em 1957. O SJSP é responsável pela conservação do local, “no qual serão recolhidos os despojos dos jornalistas militantes da imprensa de São Paulo, sem distinção de raça, origem, língua, religião ou política”.

Museu a céu aberto

O cemitério São Paulo abriga parte da história da capital paulista. As visitas ajudam a ratificar a importância de obras de escultores renomados, como o modernista Victor Brecheret e o neoclássico Nicola Rollo, e o legado de importantes personalidades. Entre eles, José Mojica Marins, ator e cineasta; Antônio Abujamra, dramaturgo; e Arthur Friedenreich, a primeira grande estrela do futebol brasileiro.

Serviço

Visita mediada do projeto “Necrópole São Paulo e Suas Vozes”

Endereço: Local: Rua Cardeal Arcoverde, 1250, Pinheiros

Data e horário: 21/6, às 19h

Inscrições: https://www.even3.com.br/visita-mediada-necropole-sao-paulo-e-suas-vozes-467932/

História

Inaugurada em 1926, a Necrópole São Paulo abriga um fantástico acervo de obras de arte, como Galileu Emendabili, com “A ausência- pão”, “Capela São Francisco” e “Mausoléu Família Varam Keutenedjian”; Alfredo Oliani, com “Último Adeus e “Triste separação”; e Victor Brecheret, com “Prece anjos”.