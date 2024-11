Virada Sustentável 2024: SP promove educação ambiental com oficinas, eventos culturais e shows até 1º de dezembro

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil) está desempenhando um papel ativo na Virada Sustentável 2024, promovendo uma série de eventos nos parques estaduais da capital paulista. A iniciativa inclui uma variedade de atividades voltadas para a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável, como oficinas de colagem com materiais recicláveis, brinquedos ecológicos e atividades de pescaria do lixo. Além disso, a programação abrange caminhadas, apresentações circenses, teatrais e de dança, sessões de cinema ao ar livre e oficinas de grafite.

O objetivo dessas ações é aumentar a conscientização ambiental entre os paulistas, incentivando-os a participar ativamente na construção de um futuro mais sustentável e equilibrado. Natália Resende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, destacou a importância do evento: “Apoiar a Virada Sustentável reflete nosso compromisso em promover um estado mais consciente e responsável quanto à preservação ambiental. Trata-se de uma oportunidade valiosa para educar, envolver e mobilizar a população.”

Durante a Virada Sustentável 2024, a Semil disponibilizará espaços estratégicos para oferecer experiências educativas que enfatizam a importância da conservação ambiental e a busca por soluções sustentáveis no setor de infraestrutura. A participação do público é considerada essencial para o êxito do evento e para fomentar o desenvolvimento contínuo de práticas responsáveis.

A Virada Sustentável se destaca como o maior festival de sustentabilidade do Brasil, reunindo uma ampla gama de colaboradores, incluindo organizações da sociedade civil, órgãos governamentais, coletivos culturais, movimentos sociais, instituições culturais, empresas, escolas e universidades. O evento visa apresentar uma perspectiva positiva sobre sustentabilidade, estimulando reflexões e debates que possam levar a um futuro mais verde. A 14ª edição da Virada Sustentável acontece até 1º de dezembro em várias regiões da capital.

A programação inclui diversas atividades notáveis no Núcleo de Lazer Maria Cristina Hellmeister de Abreu. Entre elas estão o espetáculo “Circo Água” pela Próxima Companhia, abordando o desperdício hídrico; oficinas e painéis de grafite conduzidos pelo Coletivo Soufavelagrafitti; apresentações teatrais sobre inclusão social pelos Ciclistas Bonequeiros; performances investigativas por Lagartixa na Parede; espetáculos com bonecos destacando a fauna brasileira pela Pia Fraus; além de sessões cinematográficas ao ar livre como “Wall-E”, que explora temas de sustentabilidade.

O evento culmina em apresentações musicais no dia 1º de dezembro, incluindo shows interativos com temáticas sociais e culturais. Toda a programação pode ser conferida no site oficial da Virada Sustentável

Programação da Virada Sustentável 2024:

Parque da Juventude

Oficina de Colagem com Elementos da Natureza

Data: 30/11/2024

Horário: 10h e 14h

Duração: 1h

Classificação indicativa: Livre

Parque Ecológico do Guarapiranga

Visita ao Museu do Lixo

Data: 29/11/2024

Horário: 14h

Duração: 1h

Classificação indicativa: Livre

Oficina de Brinquedo Ecológico

Data: 30/11/2024

Horário: 10h e 14h

Duração: 1h

Classificação indicativa: Livre

Parque Estadual do Belém

Caminhada Histórica

Data: 30/11/2024

Horário: 10h e 14h

Duração: 1h

Classificação indicativa: Livre

Oficina de Colagem com Elementos da Natureza

Data: 29/11/2024

Horário: 10h e 14h

Duração: 1h

Classificação indicativa: Livre

Núcleo de Lazer Itaim Biacica

Caminhada Histórica – Povos Originários

Data: 30/11/2024

Horário: 10h e 14h

Duração: 1h

Classificação indicativa: Livre

Oficina de Caixa Sensitiva

Data: 1/12/2024

Horário: 14h

Duração: 1h

Classificação indicativa: Livre

Núcleo de Lazer Maria Cristina Hellmeister de Abreu

Oficina de Pescaria do Lixo

Data: 30/11/2024

Horário: 10h

Duração: 1h

Classificação indicativa: Livre

Caminhada Histórica – O Programa Várzeas do Tietê

Data: 1/12/2024

Horário: 10h e 14h

Duração: 1h

Classificação indicativa: Livre

Parque Ecológico do Tietê

30 de novembro – Sábado

10h – Circo | Água – A Próxima Companhia

Espetáculo de circo e teatro sobre o desperdício de água e aventuras marinhas.

11h – Grafite | Muro – Coletivo Soufavelagrafitti

Painel de grafite em muro de 63m².

11h – Oficina de Grafite – Coletivo Soufavelagrafitti

Introdução à arte urbana com exercícios de spray e técnicas de grafite.

11h – Contação de História | Sementeiras – TáDito Cia das Artes

Histórias sobre a magia da natureza, narradas por jardineiras encantadas.

12h – Teatro | Lambe-Lambe Respeito ao Próximo – Ciclistas Bonequeiros

Instalação visual com teatro sobre acessibilidade e inclusão.

13h – Teatro | Triciclokê – Ciclistas Bonequeiros

Karaokê itinerante e interação musical ao ar livre com um triciclo.

12h – Dança | Com as Coisas – Lagartixa na Parede

Performance investigativa com objetos e corpos em cena.

14h – Teatro | Bichos do Brasil – Pia Fraus

Espetáculo com bonecos sobre a fauna brasileira e as relações com a cultura popular.

15h – Cinema | Wall-E – Cine VS

Sessão de cinema ao ar livre com o filme que aborda sustentabilidade e preservação ambiental.

1º de dezembro – Domingo

10h – Circo | Futebol de Palhaças – Cia Asfalto de Poesia

Espetáculo interativo sobre o futebol feminino e os direitos das mulheres.

11h – Grafite | Muro – Coletivo Soufavelagrafitti

Painel de grafite em muro de 63m².

11h – Oficina de Grafite – Coletivo Soufavelagrafitti

Introdução à arte urbana com exercícios práticos de grafite.

12h – Contação de História | Mascates de Histórias

11h – Teatro | Lambe-Lambe Respeito ao Próximo – Ciclistas Bonequeiros

Teatro com foco em acessibilidade e inclusão social.

13h – Teatro | Triciclokê – Ciclistas Bonequeiros

Karaokê ao ar livre com interações espontâneas e alegria coletiva.

11h – Dança | Bichos Soltos – Lagartixa na Janela

Dança lúdica que mistura humanidade e natureza, com criaturas fantásticas.

13h – Música | Batuqueiros e sua Gente

Grupo musical de samba com 16 músicos e influências da música popular brasileira.

14h – Teatro | Bichos Vermelhos – Pia Fraus

Espetáculo com bonecos sobre espécies brasileiras ameaçadas de extinção.

15h – Música | Tato do Falamansa e Orquestra Duprat

Show de forró pé-de-serra com arranjos contemporâneos, encerrando a programação.