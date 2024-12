Virada Inclusiva 2024: encerramento teve shows e serviços na Avenida Paulista

No último domingo (8), a Avenida Paulista foi palco do encerramento da 14ª edição da Virada Inclusiva, promovida pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD). Com o tema “Superamos barreiras, protagonizamos mudanças!”, o evento, realizado no Palacete Joaquim Franco de Mello, movimentou cerca de 90 municípios entre os dias 2 e 8 de dezembro, reforçando a importância da inclusão e acessibilidade.

Com mais de 300 atividades espalhadas pelo estado de São Paulo, a Virada Inclusiva impactou as mais de 3 milhões de pessoas com deficiência do estado, oferecendo experiências culturais, esportivas e educativas em um verdadeiro festival de diversidade.

O domingo foi especial, com uma programação cheia de música e serviços. O DJ Lorran Ciriaco manteve o clima animado ao longo do dia, e as apresentações começaram com a energia da Batucada do Nasce, que arrastou o público em um cortejo carnavalesco pela avenida.

Na sequência, Henrique Vitorino, cantor com autismo, emocionou com sua MPB envolvente. Depois, foi a vez de Franco Rossignolli, músico com deficiência visual, que trouxe um repertório eclético com canções latinas, ciganas e italianas. Cauê Procópio também brilhou com sua fusão de MPB e música moderna. Para encerrar com chave de ouro, o Grupo Só Vendo Pra Crer colocou todo mundo para mexer o corpo ao som de um samba afinadíssimo.

Além dos shows, o evento ofereceu diversos serviços para o público: reparos em cadeiras de rodas e bengalas, atendimento em unidades móveis do Procon-SP e da Defensoria Pública, ações educativas do DETRAN-SP e orientações sobre programas e projetos da Secretaria.

“As atividades e serviços simbolizam o esforço coletivo para superar barreiras e promover a inclusão plena. Foi um momento especial, onde pessoas com e sem deficiência celebraram juntas a inclusão”, destacou o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

Ainda há programação pós-Virada Inclusiva acontecendo em diversos locais. Clique aqui e fique por dentro.