Violência policial em São Paulo: Letalidade em alta e famílias clamam por justiça

Nos últimos anos, a crescente violência policial em São Paulo tem chamado atenção, especialmente pela morosidade no julgamento de casos envolvendo agentes de segurança. Este cenário alimenta um sentimento de impunidade entre os familiares das vítimas. Um exemplo emblemático é o caso de nove jovens mortos pela Polícia Militar na favela Paraisópolis, ocorrido há cinco anos e ainda sem julgamento. As famílias expressam descontentamento com a lentidão nas investigações, um problema amplificado pela falta de informações claras sobre as prisões de agentes envolvidos em mortes de civis.

A promotora Luciana André Dias Jordão destacou a importância da mobilização familiar para evitar o esquecimento desses casos. Segundo ela, a presença de obstáculos processuais frequentemente retarda os processos judiciais, com membros do Ministério Público muitas vezes se opondo à prisão de policiais acusados. Casos como o do estudante Marco Aurélio Cardenas Acosta ilustram essa complexidade; embora seu indiciamento tenha sido rápido, isso não assegura um julgamento célere.

A estatística alarmante de 474 mortes causadas por PMs em serviço entre janeiro e setembro deste ano reflete um aumento significativo na letalidade policial, intensificando críticas ao governo estadual. Famílias continuam a lutar por justiça, como é o caso do médico Julio Cesar Acosta Navarro, que busca transformar a tragédia pessoal em uma causa contra novas tragédias.

Casos arquivados, como o do estoquista Rafael dos Santos Tercílio Garcia, evidenciam uma tendência cultural e estrutural onde ações policiais são pré-justificadas pelo sistema judiciário. Essa realidade reforça a necessidade urgente de revisão e reforma no tratamento jurídico de casos envolvendo violência policial, buscando garantir justiça e responsabilidade efetiva para os envolvidos.