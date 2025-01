Victor Manzini encara 1000 Milhas ao lado do pai e veteranos

Criada em 1956 por Wilson Fittipaldi, o Barão, pai de Wilsinho e de Emerson, a 1000 Milhas Brasileiras de Interlagos é a mais icônica corrida nacional de longa duração, agora chamada Grande Prêmio Cidade de São Paulo 1000 Milhas Chevrolet Absoluta. Disputada na virada de 24 para 25 de janeiro, dia do aniversário da capital paulista, começa minutos antes da meia-noite e dura 12 horas. Costuma reunir grandes nomes do automobilismo entre pilotos de todo tipo de categoria e sempre é bastante festiva.

Uma edição especial para a família Manzini

Para a família Manzini, a edição de 2025 será muito especial. Abrirá as comemorações pelos 70 anos que Roberto Manzini – comandante da Roberto Manzini Centro Pilotagem (RMCP), escola referência em pilotagem esportiva e direção defensiva, e chefe da Equipe RMCP – completará em dezembro. E também celebrará os 18 anos que Victor Manzini – campeão da categoria Rookie no Campeonato Overall da Turismo Nacional (TN) em 2024 – completará em julho.

Três gerações no grid de 65 carros

Mais jovem piloto da TN, provavelmente Victor também será um dos mais jovens do grid de 65 carros da 1000 Milhas, e Roberto provavelmente será um dos mais velhos. Pai e filho dividirão o volante do Pulse Abarth #70, fornecido pela Stellantis e preparado pela Equipe RMCP, com os veteranos Ricardo Dilser, 52 anos, piloto de competição e de testes, além de apresentador do programa Autoesporte na TV Globo, e com o jornalista e piloto Eduardo Bernasconi, 50 anos, fundador da Fullpower, mix de oficina, escola, produtora de conteúdo e organizadora de eventos.

Roberto – (“Essa ideia surgiu falando com um amigo, o Marcos Paioli. Ele fez a 1000 Milhas de 2024, chegou em segundo lugar na categoria dele. Aí deu o ‘start’ de fazer uma corrida longa com meu filho”), conta Roberto Manzini, que tem vasta bagagem no automobilismo, e disputará sua quarta 1000 Milhas de Interlagos. Pilotando, ele faturou duas vezes o Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos e alguns pódios na Stock Light em 1996, ano em que encerrou sua atuação como piloto.

Comandando a Equipe RMCP, obteve vitórias na então chamada Stock Car V8, com Augusto Falletti; na Stock Light, antecessora da Stock Series, com Giuliano Losacco; e na Copa Clio, com André Bragantini. Na Turismo Nacional, venceu em 2021 com alunos e instrutores da RMCP e conquistou o título de rookie de 2024 no Campeonato Overall da categoria com Victor Manzini em sua temporada de estreia no automobilismo.

Dilser – Por outro lado, há cerca de um ano, Dilser, que se formou em pilotagem na RMCP, vinha conversando com Roberto sobre a ideia de juntar gerações diferentes para correrem juntas. (“Quando o Vitor começou a sentar no carro de corrida, eu brinquei com ele: se você for correr com seu pai, eu quero estar junto. Para minha felicidade, voltei a falar com o Beto agora no fim do ano passado, que me cobrou: vamos correr junto ou não vamos?”), lembra o experiente piloto, que disputará a 1000 Milhas pela sétima vez.

Ele já venceu em 2008 na categoria de motores de até dois litros e foi ao pódio outras duas vezes; tem mais de 20 vitórias e é tricampeão brasileiro de turismo com a GM; e já venceu em todas as provas nacionais de endurance, exceto nas 12 Horas de Tarumã. Parou de correr profissionalmente em 2008, quando se tornou piloto de testes no desenvolvimento da primeira perua de corrida do Brasil, a Fiat Marea Weekend Turbo, para o Trofeo Linea, depois renomeado Copa Fiat.

Bernasconi – Esta será a sexta participação de Eduardo Bernasconi na 1000 Milhas. Ele se tornou amigo de Roberto Manzini desde o início dos anos 2000, quando Dilser o apresentou. Havia sido escalado para integrar um time de jornalistas convidados da Fiat para disputar essa corrida, mas não tinha habilitação de piloto, e a obteve fazendo o curso da RMCP. (“O Edu me ligou e disse que havia ficado sabendo que eu iria fazer a 1000 Milhas com o Victor e o Dilser já se posicionando: estou nessa também!”), conta Roberto Manzini sobre a formação do time.

Victor – Até uns dois meses atrás, Roberto manteve sigilo sobre a participação na corrida. (“Mas o Dilser me ligou, estava no viva voz, começou falar da 100 Milhas, e eu disfarçando. Quando desliguei, o Victor falou ‘você vai correr as 1000 Milhas com o Dilser? Eu quero correr junto, junto com meu pai!’. Aí os olhos lacrimejaram”), descreve o chefe da equipe RMCP.

Esta será a primeira corrida de pai e filho juntos. Victor, que tem como meta profissional vir a correr no FIA WEC, o Mundial de Endurance, está entusiasmado com a oportunidade. (“Nunca fiz uma corrida tão longa assim na minha vida. E é muito importante uma corrida noturna no meu currículo, e para mim, porque muitas das corridas de endurance são à noite, no escuro, como 24 horas de Le Mans, 24 horas de Daytona, 12 horas de Sebring e Petit Le Mans. E, no escuro, a percepção da velocidade, a sensação de velocidade, aumenta. Você sente que está mais rápido, mas na verdade você está na mesma velocidade. É uma sensação um pouco diferente. Vai ser muito legal ter essa experiência para poder lidar com isso e levar esse aprendizado para minha carreira”), comenta o piloto paulistano.

Festa! – Mas, de imediato, o que ele quer saber mesmo é dos festejos. (“É uma corrida de comemoração. Eu quero me divertir, comemorar com meu pai os 70 anos dele e os meus 18 anos, fazer uma boa corrida, tentar pegar um pódio. Seria incrível dividir um pódio com meu pai, o Ricardo Dilser e o Eduardo Bernasconi, que são pilotos muito bons e experientes. Vamos tentar!”), conclui Victor Manzini.