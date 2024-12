Turismo Nacional Lança Novo Caminho para Carreiras Internacionais no Automobilismo Brasileiro

No dia 13 de dezembro, uma coletiva de imprensa realizada em Interlagos anunciou uma importante inovação no automobilismo brasileiro, com a parceria entre a TCR e a Vicar. O evento marcou o lançamento da integração da categoria Turismo Nacional (TN) com a TCR, criando uma nova rota para jovens pilotos que desejam almejar carreiras internacionais.

Rodrigo Barreto/Vicar

“Nós já havíamos construído uma “escada”, partindo da Turismo Nacional e Stock Series, rumo à Stock Car Pro Series, principal categoria do Brasil. E decidimos que chegou o momento de oferecer aos jovens talentos a oportunidade de direcionar suas carreiras para competições internacionais, via TCR”, disse Lincoln Oliveira, controlador da Vicar, promotora das quatro categorias citadas acima.

“Escolhemos como ponto de partida dessa escala a Turismo Nacional, que reúne os carros líderes de vendas no Brasil e que anualmente revela novos talentos para o automobilismo. Nossa previsão é que, com esse projeto, teremos mais pilotos ingressando tanto na TN quanto na TCR, que agora terão a chance de profissionalizar-se internacionalmente”, completou Oliveira.

A Turismo Nacional, cuja missão é preparar novos talentos no Brasil, será o alicerce desta nova estrutura. O destaque deste anúncio é que o campeão da TN deste ano terá a oportunidade de subir para a Stock Car Series, que atua como um elo intermediário antes de atingir a Stock Car Pro. A partir de 2025, os pilotos terão a opção de seguir por uma das duas trilhas: continuar nas categorias nacionais ou embarcar em um percurso voltado para competições internacionais.

Ao final do próximo ano, o vencedor da TN terá a escolha entre competir na Stock Car ou migrar para a TCR, um campeonato que proporciona acesso a eventos internacionais. Os detalhes sobre o pacote de benefícios serão divulgados nas próximas semanas.

Magnus Torquato/Vicar

Vanda Camacho, Diretora de Operações da Vicar, ressaltou a importância dessa estrutura: “A criação da Turismo Nacional visa estabelecer um caminho que permita ao piloto exercer sua profissão aqui no Brasil. Este caminho é da TN para a Stock Series e, posteriormente, para a Stock Car Pro“. Para os pilotos com menos de 35 anos, o pacote de benefícios incluirá inscrição, pneus e kit do carro. Aqueles com mais de 35 anos poderão permanecer na TN com suporte para continuar suas competições.

Camacho também mencionou que “o campeão da Turismo Nacional em 2025 poderá decidir se quer ascender à Stock Series e, por conseguinte, à Stock Pro, ou optar por seguir uma carreira internacional na TCR, um campeonato multimarcas com expressiva relevância global”. Uma vez que esses pilotos façam parte da TCR South America e Brasil, terão acesso a benefícios adicionais para competir na TCR World.

Presidente do TCR South America, o argentino Federico Punteri exaltou o novo passo da parceria com a Vicar. “Para nós, esta entrevista coletiva é importante porque reforça a importância do que é o TCR dentro do mundo Vicar”, salientou.

“Somos sua categoria internacional e agora também participamos da escala evolutiva para pilotos de carreira no Brasil, que já havia sido construída pela Vicar, mas com foco somente na Stock Car. A novidade que apresentamos hoje dará ao campeão da Turismo Nacional uma nova possibilidade, a de escolher competir no TCR South America. Tudo isso faz parte do crescimento: vamos para nosso quinto ano e o terceiro junto à Vicar. A categoria está cada vez mais sólida, caminhando a passos firmes e, com certeza, diante de um 2025 ainda mais forte e promissor”, acrescentou.

Além disso, durante a coletiva foram abordados os planos de expansão das categorias TCR na América do Sul. A TCL South America contará com dez etapas e a TCL Brasil terá seis corridas programadas, incluindo algumas em colaboração com a Stock Car. Punteri destacou: “Teremos três corridas compartilhadas com a Stock Car e uma etapa final em São Paulo no dia 14 de dezembro, ao lado da Stock Car, F4 e Turismo Nacional”.