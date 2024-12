Bruna Tomaselli estreia na Stock Car Pro Series

Chegou a hora de Bruna Tomaselli estrear na Stock Car Pro Series. A catarinense de 27 anos foi chamada de última hora pela equipe KTF Sports na tarde desta sexta-feira (13) depois que Marcos Gomes, campeão em 2015, foi vetado da disputa da Super Final BRB após não se sentir bem. Desta forma, Bruna terá a missão de acelerar o Chevrolet Cruze com seu numeral habitual, o #97, na sequência do fim de semana.

Bruna, que corre na Stock Series representando a Garra Racing Team, possui ampla experiência nas pistas. A competidora acelerou em diversas categorias de endurance e fórmula, incluindo a W Series, categoria pioneira no apoio ao desenvolvimento de pilotos mulheres, onde competiu até 2022.

Com o apoio da KTF Academy, Tomaselli estreou em 2023 na divisão de acesso à Stock Car e logo mostrou evolução depois de fazer a transição dos monopostos para os carros de turismo. Nesta temporada, Bruna conquistou seu primeiro pódio com o terceiro lugar no desfecho da etapa de Cascavel.

Agora, chegou a hora de Bruna atingir um almejado — e, para este fim de semana, inesperado — degrau na sua trajetória nas pistas.

“Sempre foi um sonho correr na Stock Car, é a maior categoria do Brasil! Fico muito feliz pela oportunidade de acelerar neste final de semana e vou dar o meu melhor para representar muito bem o Marcos enquanto ele se recupera. Agradeço à equipe pela oportunidade e desejo melhoras a ele, vou cuidar bem do carro!”, comentou a competidora nascida em Caibi.

Bruna Tomaselli

Idade: 27 anos

Data de nascimento: 18/09/1997

Naturalidade: Caibi (SC)

Número: 97

Equipe: KTF Sports

Carro: Chevrolet Cruze

Biografia:

Bruna já integrou o grid de categorias como a antiga F-4 Sul-Americana, na qual iniciou nos monopostos, e passou também pela USF2000, classe que faz parte do programa Road to Indy nos Estados Unidos. Tomaselli também competiu no Endurance Brasil em 2020 e, entre 2021 e 2022, acelerou na W Series como a única brasileira do grid e conquistou dois top-5 em sua trajetória.

Na Stock Series, Bruna conquistou seu melhor resultado nesta temporada quando finalizou a etapa de Cascavel no pódio, na terceira colocação.