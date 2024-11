Victor Fadul é convidado especial do maestro João Carlos Martins

O cantor Vitor Fadul participa, nos dias 04 e 18 de dezembro, em São Paulo, do Concerto de Natal por João Carlos Martins. Os shows acontecem, respectivamente, no Sesi-SP e no Teatro Bradesco. No repertório, o cantor traz pela primeira vez a canção PANAPANÁ, que ganha uma versão orquestrada pelo maestro e seus músicos. A faixa pertence à segunda parte do álbum homônimo – a primeira foi lançada em 2023. YIN & YANG, também de Vitor Fadul, e BATE O SINO, canção natalina famosa mundialmente, completam o setlist.

O convite para a participação no concerto partiu do maestro João Carlos Martins, que se mostrou impressionado com o talento de Vitor Fadul. Foi, inclusive, o próprio maestro que selecionou as músicas do repertório do artista a serem apresentadas no show. A primeira, PANAPANÁ, é o sétimo e último single do disco, e será lançada oficialmente em 2025.

Multidisciplinar e dono de uma voz única, Vitor Fadul já passeou por diversas vertentes musicais e estéticas com muita facilidade, ousadia e brasilidade, transformando histórias em arte. A transformação inspira tanto seu trabalho que o cantor considera a borboleta o símbolo da sua carreira – PANAPANÁ nada mais é que seu coletivo. “Esse convite tem muito significado pra mim porque o maestro João Carlos Martins também tem uma história linda de transformação e superação. Estou muito emocionado e ansioso para que nós, essas duas “borboletas”, nos encontremos no mesmo palco.”, conta Vitor Fadul.

Com mais de 3 milhões de plays no Spotify, Vitor Fadul se prepara para concluir a era PANAPANÁ com o lançamento das três últimas músicas: PANAPANÁ, FAZ E VAI e MiHaEL. O cantor já lançou algumas faixas do projeto, como ODISSEU, FRESHNESS, YIN & YANG, que possuem mensagens de inspiração e batidas pop contagiantes.