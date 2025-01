Vice-Governadora Prestigia Cerimônia de Sepultamento de Policial Herói em Brasília

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, esteve presente no sepultamento do sargento Adriano Damásio Lopes, realizado no último sábado (18/1) no Cemitério de Brazlândia. O policial militar, que conquistou o reconhecimento da população alagoana e brasiliense como herói, faleceu na última quinta-feira (16/1) enquanto atuava no resgate de vítimas durante um incêndio em um hotel em Maceió.

Com a presença de mais de 200 pessoas, a cerimônia fúnebre foi marcada por honras militares, refletindo o respeito e a admiração que a comunidade tem pelo trabalho realizado pelo sargento. Durante o velório, Celina Leão enfatizou a importância do legado deixado por Adriano Damásio, afirmando que ele deve ser lembrado como um verdadeiro herói. A vice-governadora também garantiu que o Governo do Distrito Federal fornecerá todo o suporte necessário à família do militar.

Em sua declaração à imprensa, Celina Leão destacou que a assistência à família começou imediatamente após a notícia do falecimento. “Todo o suporte foi dado para o traslado e aqui também, mas nós fazemos questão de estar presentes para honrá-lo”, comentou.

No discurso, Celina expressou sua admiração pela Polícia Militar do DF, afirmando: “Adriano foi um herói e morreu como tal. Ele exemplifica tudo o que admiramos na nossa Polícia Militar, sempre cumprindo seu dever onde quer que esteja”. O sargento estava de férias com sua família quando se envolveu na tragédia.

A fatalidade ocorreu na madrugada da última quinta-feira (17/1), enquanto Adriano estava hospedado em um hotel localizado na Pajuçara. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Alagoas, as chamas iniciaram no sexto andar do edifício, onde Adriano se encontrava com seus familiares. Ao tentar ajudar outras vítimas a se evacuarem, ele sofreu inalação de fumaça, resultando em uma parada cardíaca e posterior falecimento no Hospital Geral do Estado (HGE).

A Polícia Civil de Alagoas investiga as causas do incêndio e trabalha com diversas linhas de apuração. A principal hipótese aponta para uma falha em um aparelho de ar-condicionado que teria provocado um curto-circuito e iniciado as chamas. A delegada Luci Mônica Moura Ribeiro Rabelo, responsável pelo caso, informou que os laudos técnicos poderão confirmar essa teoria. “Já colhemos depoimentos de três pessoas, incluindo a esposa da vítima”, afirmou ela.

Luci ainda acrescentou que Adriano e sua esposa, que é brigadista, estavam prestes a deixar o hotel na manhã do dia seguinte ao incêndio e haviam ajudado várias pessoas a escaparem das chamas. “É extremamente triste”, lamentou a delegada.