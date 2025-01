Delegado da Polícia Civil é morto durante assalto em São Paulo

Na manhã de terça-feira, 14 de março, um trágico incidente ocorreu em Santo Amaro, na zona Sul de São Paulo, onde um delegado da Polícia Civil, Josenildo Belarmino de Moura Júnior, de apenas 32 anos, foi assassinado durante uma tentativa de assalto.

Conforme informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública do Estado, o delegado foi surpreendido enquanto caminhava na rua Amaro Guerra. Um homem em uma motocicleta, que aparentava ser um entregador, abordou a vítima. Ao notar que Josenildo estava armado, o criminoso disparou contra ele, atingindo-o nas costas.

O ataque foi registrado por câmeras de segurança da região, que poderão auxiliar nas investigações subsequentes. O delegado foi rapidamente socorrido e encaminhado ao Hospital do Campo Limpo; no entanto, infelizmente, não sobreviveu aos ferimentos.

A Secretaria da Segurança Pública informou que as autoridades estão empenhadas em localizar o autor do crime. As investigações estão sob responsabilidade do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), que já iniciou os procedimentos necessários para apurar os fatos e identificar o suspeito.