Mulher de 57 anos é presa por suspeita de envolvimento na morte de policial em SP

Na manhã desta segunda-feira, 13 de novembro, a Polícia Civil do Estado de São Paulo efetuou a prisão de uma mulher de 57 anos, identificada como esposa de um policial civil assassinado em São Miguel Paulista, na zona leste da capital paulista. A prisão ocorre sob a suspeita de que ela teria envolvimento no crime que resultou na morte do agente, ocorrido no início do mês.

A detenção foi realizada por equipes da 7ª Delegacia Seccional durante uma operação onde a suspeita foi abordada e encontrada portando uma pistola calibre .380, que pertence à vítima. Em razão dessa posse, ela foi autuada em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Além da acusação pelo porte da arma, as autoridades policiais solicitaram à Justiça a prisão temporária da mulher, argumentando sua possível participação no homicídio. Informações sobre os detalhes da suposta contribuição dela para o crime ainda não foram divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).

O policial civil foi assassinado em um ataque que ocorreu durante um aparente assalto na rua Guaracapá. Apesar dos esforços para salvá-lo, ao ser encaminhado ao Hospital Municipal Tide Setúbal, o agente não sobreviveu aos ferimentos.

A investigação do caso permanece em andamento, conforme informado pela SSP, que continua a coletar evidências e informações relevantes para esclarecer as circunstâncias do assassinato.