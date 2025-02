Vice-governador reforça parceria com Crea-SP para viabilização do túnel Santos-Guarujá

O vice-governador Felicio Ramuth (PSD) destacou o apoio técnico do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) para a concretização do túnel Santos-Guarujá, durante sessão plenária da autarquia, nesta quinta-feira (27/02), mesmo dia do lançamento do edital para a construção da obra.

O Crea-SP tem trabalhado como apoio técnico para viabilização do túnel desde julho de 2023, quando formalizou uma cooperação com a Autoridade Portuária de Santos (APS) para orientação e fiscalização preventiva do exercício profissional na gestão, instalação e infraestrutura portuária. “Nós vamos fazer a contratação desta obra. O edital está sendo publicado hoje para que, em 1º de agosto, façamos o leilão”, afirmou o vice-governador. “Estamos tratando de projetos de infraestrutura, não projetos de gestão. São iniciativas de Estado”, completou Ramuth.

O vice-governador também detalhou, entre engenheiros, agrônomos, geocientistas e demais classes abrangidas pela autarquia, as iniciativas em andamento para os projetos estaduais de infraestrutura. Já a presidente do Crea-SP, a engenheira civil Lígia Mackey, destacou a relevância da participação da área tecnológica nessas intervenções. “Temos aqui [no estado de São Paulo] um terço dos profissionais do Brasil. São 370 mil profissionais registrados que estão à disposição do poder público para contribuir com suas capacidades técnicas na implementação dos projetos”, afirmou.

Vinicius Marchese, engenheiro de telecomunicações e presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), acompanhou a sessão remotamente, de Brasília (DF), e reforçou o impacto de ter uma apresentação exclusiva do vice-governador em um momento tão importante para São Paulo, com o andamento do projeto do túnel Santos-Guarujá. “Essa aproximação entre o Crea-SP e o Governo é importantíssima. Tanto a gestão estadual quanto o Conselho estão desenvolvendo trabalhos que são referência no Brasil inteiro”, pontuou.

A atuação conjunta com o Governo do Estado também aconteceu em outro momento importante para a população paulista, durante a mobilização pelo Litoral Norte em fevereiro de 2023. Na época, o Crea-SP trabalhou com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), especialmente em São Sebastião, para viabilizar o credenciamento de responsáveis técnicos para os serviços de Engenharia e Geociências na região, o que possibilitou a ação emergencial para a rápida construção de novas moradias destinadas às famílias vítimas dos deslizamentos de terra.

Na sessão plenária desta quinta-feira, Felicio Ramuth tratou ainda do plano de ações do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP). O PPI-SP visa ampliar as oportunidades de investimento, emprego e desenvolvimento socioeconômico, tecnológico, ambiental e industrial em território paulista.

O programa inclui uma carteira de projetos de mobilidade urbana, responsabilidade social e saneamento, prevendo concessões e Parcerias-Público-Privada (PPPs) para expansão da malha ferroviária de transporte público, melhor gestão das travessias hídricas e rodovias, criação de novas escolas e implantação, manutenção e gestão de água e esgoto.