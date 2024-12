ViaQuatro reforça operação para show de Gusttavo Lima no estádio do MorumBis neste sábado (14)

A ViaQuatro, concessionária que opera a Linha 4-Amarela de metrô de São Paulo, terá uma operação especial na Estação São Paulo-Morumbi no próximo sábado (14) para receber o público que vai ao show do cantor Gusttavo Lima no estádio MorumBis. A expectativa é de que cerca de 70 mil pessoas compareçam ao evento.

Para proporcionar uma melhor experiência aos clientes que utilizarão a Linha 4-Amarela para chegar ao show, o número de agentes de atendimento e segurança (AASs) será reforçado. Os agentes orientarão os passageiros a ir e voltar do estádio pela rua Ângelo Colluci. Duas faixas da via serão interditadas para pedestres, enquanto uma faixa permanecerá livre para o tráfego de veículos. Agentes da concessionária utilizarão megafones para orientar os clientes. Haverá também cartazes afixados na estação e avisos sonoros para auxiliar o público.

A ViaQuatro recomenda chegar com antecedência para evitar aglomerações e ir ao estádio com mais tranquilidade. A concessionária reforça seu compromisso em proporcionar um transporte seguro e eficiente a todos os clientes.