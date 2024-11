ViaQuatro realiza simulado de segurança com ameaça de bomba na Estação Vila Sônia

A concessionária ViaQuatro, responsável pela operação da Linha 4-Amarela de metrô de SP, realizou na manhã desta sexta-feira (15) um simulado de ameaça de bomba na Estação Vila Sônia-Professora Elisabeth Tenreiro. O exercício de emergência contou com a participação de mais de 150 pessoas, entre profissionais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), da Polícia Militar, da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, além de figurantes.

O objetivo foi mobilizar rapidamente todos os serviços necessários em caso de um incidente de grandes proporções para assegurar uma resposta eficiente e coordenada. O evento, realizado entre 9h e 11h30, não alterou o funcionamento da estação, a circulação dos trens e o atendimento aos clientes.

A ViaQuatro enfatiza que realiza simulados regularmente a fim de contribuir para a análise e eficiência dos procedimentos descritos no Plano de Emergência da companhia e de atender às exigências regulatórias. A iniciativa reforça o compromisso da concessionária com a segurança e o bem-estar dos clientes ao garantir que as equipes estejam preparadas para atuar de forma ágil e eficaz em situações críticas.

“Treinamentos como este são essenciais para aprimorar os protocolos operacionais e reforçar o compromisso da ViaQuatro com um serviço de alta qualidade para seus clientes. Além disso, o exercício oferece uma oportunidade única para acompanhar as operações conjuntas das forças de segurança, aprimorando técnicas de resgate e resposta a possíveis ameaças”, destaca Antonio Marcio Barros Silva, diretor da ViaQuatro.