ViaQuatro e ViaMobilidade garantem operação 24h durante o Carnaval 

Nos dias 1º, 2 e 3 de março, devido ao desfile das escolas de samba do grupo especial de São Paulo, as linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda, administradas pelas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade, vão operar 24 horas, abrangendo as madrugadas de sexta-feira para sábado, de sábado para domingo e de domingo para segunda-feira. Durante esse período, a partir da meia-noite, as estações estarão disponíveis somente para desembarques e transferências. Nos demais dias de festa, o serviço opera em horário regular, das 4h40 à 0h no caso das linhas de metrô, e das 4h à 0h nas linhas de trens metropolitanos.

Além da extensão de horário, as concessionárias, que devem receber, juntas, neste ano mais de 8 milhões de foliões ao longo de todo o período de Carnaval, adotaram uma série de medidas para oferecer uma melhor experiência aos clientes, como reforço do treinamento das equipes com enfoque na segurança de todos os passageiros; aumento do efetivo de atendimento e segurança nas estações mais movimentadas, atuação do pelotão feminino para fortalecer a campanha de combate ao assédio; instalação de dispositivos de controle de fluxo de pessoas, como grades e direcionadores; integração das ações de segurança junto ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom); intensificação dos serviços de limpeza; e reforço na comunicação visual e sonora para orientar o público. Vale destacar que todas as rotinas operacionais e de manutenção preventiva serão mantidas durante o período.