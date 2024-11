ViaQuatro a ViaMobilidade proporcionam transporte gratuito nos dias do ENEM

Nos próximos domingos, 3 e 10 de novembro, o transporte realizado pelas linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda, da ViaQuatro e ViaMobilidade, será gratuito das 9h às 21h. A medida tem o objetivo de facilitar e democratizar o deslocamento dos candidatos que realizarão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nessas datas.

Os clientes contarão ainda com o suporte de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS), que estarão à disposição nas estações e trens para fornecer orientações e assistência sempre que necessário.

A gratuidade vale para todos os passageiros e não há necessidade de apresentar qualquer documento.