ViaMobilidade tem segundo princípio de incêndio em dois dias

Passageiros da linha 9-diamante da ViaMobilidade registraram na noite desta quarta-feira (16) um princípio de incêndio durante o processo de parada de um trem que chegava à plataforma da estação Júlio Prestes, na região central de São Paulo.

Segundo a empresa, um pouco de óleo entrou em contato com as peças quentes do rodeiro e causou o fogo, rapidamente controlado.

Ninguém ficou ferido e os passageiros do trem afetado foram atendidos por agentes de segurança da estação e direcionados para embarque em outro veículo, na plataforma ao lado.

A composição passará por manutenção, de acordo com nota da ViaMobilidade.

Foi a segunda vez nesta semana que um incidente desse tipo acontece em um trem da empresa. Na segunda-feira (14), um princípio de incêndio assustou passageiros que viajavam em um trem da linha 9-esmeralda.

O fogo foi na parte externa em uma das composições na região da estação Granja Julieta, na zona sul de São Paulo.

O Ministério Público de São Paulo e a ViaMobilidade fecharam no ano passado um acordo de R$ 786 milhões para que a concessionária não seja processada pelas recorrentes falhas nas linhas 8-diamante e 9-esmeralda dos trens. Entre as obrigações estão construir escolas e melhorias em estações.

A Promotoria destacou oito problemas ocorridos desde março do ano passado, como seis descarrilamentos e uma colisão de um trem da linha 8-diamante na estação Júlio Prestes, na região central da capital.