ViaMobilidade insere 4 novos trens na operação das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda

A ViaMobilidade liberou mais quatro novos trens para a operação nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos, beneficiando os usuários com um transporte mais moderno, seguro e confortável. Com isso, já são 25 novas composições nas duas linhas, resultado do investimento feito pela concessionária, que totalizam, com outras diversas melhorias, R$ 4,1 bilhões.

Das 36 composições adquiridas da fabricante Alstom, mais 5 composições já foram entregues e estão nos pátios da companhia para realização de testes e em breve também devem ser usadas pelos passageiros das duas linhas. Outras 6 serão entregues no pátio da Via Mobilidade ao longo das próximas semanas.

As novas composições adquiridas pela ViaMobilidade têm como objetivo proporcionar uma melhor viagem aos passageiros , com mais conforto, segurança e eficiência. Elas possuem, por exemplo, janelas e portas mais amplas, são equipadas com ar-condicionado de última geração e com salão contínuo, o que proporciona maior comodidade e liberdade de movimento aos passageiros.

No âmbito da acessibilidade, os carros dispõem de pega-mão para pessoas de diversas estaturas e espaços reservados para pessoas com deficiência, além de assentos com sinalização de uso preferencial.

Outro diferencial importante é a tecnologia embarcada. As novidades vão desde a contagem de passageiros, até os mapas dinâmicos de linhas, passando por monitores e vigilância por vídeo e câmeras retrovisores. Visando a segurança, todos os materiais dos revestimentos e equipamentos são antichamas e há detectores e extintores de incêndio. A sustentabilidade também foi considerada. Os veículos adquiridos consomem menos energia elétrica que os anteriores.

Cada trem possui oito vagões de aço inoxidável, o que os torna mais leves e com durabilidade de mais de 40 anos.

É fácil identificar as novas composições. Além do design moderno, elas foram fabricadas em cores cinza e verde, numa alusão às linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, respectivamente.