ViaMobilidade inicia vendas do passaporte para trem expresso do Lollapalooza Brasil 2025

A ViaMobilidade, concessionária da Linha 9–Esmeralda, abriu as vendas do passaporte para o Trem Expresso Lollapalooza Brasil, serviço especial que facilitará o deslocamento do público durante o festival, que acontece nos dias 28, 29 e 30 de março no Autódromo de Interlagos.

O Expresso Lollapalooza Brasil sairá das estações Pinheiros e Morumbi, com destino direto à Estação Autódromo, reduzindo o tempo de viagem para cerca de 30 minutos. “Esta é a segunda edição do Expresso Lollapalooza Brasil, que se consolidou como uma excelente alternativa para evitar o trânsito intenso e os bloqueios viários no entorno do evento. O serviço oferece uma chegada rápida, confortável e segura ao festival”, afirma Marcio Hannas, presidente da CCR Mobilidade.

Os bilhetes exclusivos estão disponíveis no site Passaporte Mobilidade, com valor de R$30,00 (ida e volta). O embarque será realizado em plataformas exclusivas, sem interferência no fluxo dos passageiros do serviço regular da Linha 9–Esmeralda, proporcionando mais comodidade e eficiência.

Além da praticidade, o uso do transporte público é uma solução estratégica, já que a circulação de veículos no entorno do autódromo será restringida pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), permitindo apenas a passagem de carros credenciados.

Para quem preferir o transporte regular, as linhas da ViaQuatro (4-Amarela), ViaMobilidade (5-Lilás), do Metrô e da CPTM estarão operando normalmente, com integração fácil à Linha 9–Esmeralda pelo valor de R$5,20. A partir da Estação Autódromo, o público chegará ao festival após caminhar cerca de 10 minutos até um dos portões.

Serviço – Expresso Lollapalooza Brasil

Datas: 28, 29 e 30 de março de 2025

Origem: Estações Pinheiros e Morumbi

Destino: Estação Autódromo (Linha 9–Esmeralda)

Bilhetes: R$ 30,00 (ida e volta)

Venda de ingressos: Exclusivamente pelo site Passaporte Mobilidade

Horários do Expresso Lollapalooza Brasil

Sexta-feira – 28/03

Ida:

Embarque na Estação Pinheiros: 11h, 12h, 13h, 14h, 15h (5 viagens)

Embarque na Estação Morumbi – Claro: 11h12, 12h12, 13h12, 14h12, 15h12 (5 viagens)

Volta:

Embarque na Estação Autódromo: 0h, 0h30, 1h, 1h30, 2h, 2h30 (6 viagens)

Sábado – 29/03

Ida:

Embarque na Estação Pinheiros: 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h (6 viagens, horários intermediários liberados conforme demanda)

Embarque na Estação Morumbi – Claro: 11h12, 12h12, 13h12, 14h12, 15h12, 16h12 (6 viagens, horários intermediários liberados conforme demanda)

Volta:

Embarque na Estação Autódromo: 0h, 0h30, 1h, 1h30, 2h, 2h30 (6 viagens)

Domingo – 30/03

Ida:

Embarque na Estação Pinheiros: 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h (6 viagens, horários intermediários liberados conforme demanda)

Embarque na Estação Morumbi – Claro: 11h12, 12h12, 13h12, 14h12, 15h12, 16h12 (6 viagens, horários intermediários liberados conforme demanda)

Volta:

Embarque na Estação Autódromo: 0h, 0h30, 1h, 1h30, 2h, 2h30 (6 viagens)