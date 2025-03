ViaMobilidade entrega 36 novos trens para as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda

Nesta quinta-feira (6) entrou em operação nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda o 36º trem comprado pela ViaMobilidade. A viagem inaugural marca a entrega da última das 36 composições adquiridas pela concessionária para modernizar a frota de trens e, assim, oferecer um atendimento mais eficiente aos mais de 840 mil clientes que as duas linhas transportam, em média, por dia útil.

Parte principal de um investimento que totaliza R$ 4,1 bilhões em melhorias nas duas linhas, as novas composições, fabricadas pela francesa Alstom, são equipadas com tecnologia de ponta, incluindo sistemas de regeneração de energia, acessibilidade aprimorada, ar-condicionado de última geração e câmeras de vigilância, entre outros recursos.

Os trens são equipados com portas amplas e salões contínuos, o que melhora o conforto de quem circula pelas linhas. A sustentabilidade também foi considerada, uma vez que os veículos adquiridos consomem menos energia elétrica do que os anteriores. Os veículos foram projetados para maximizar a eficiência energética, pois possuem um sistema de regeneração de energia que devolve a eletricidade à rede aérea durante as frenagens, reduzindo o desperdício e economizando recursos.

“Os novos trens representam uma etapa essencial do nosso plano de modernização, que busca atender à crescente demanda por mobilidade urbana e proporcionar uma experiência de viagem mais confortável e sustentável para nossos clientes”, afirma Andre Costa, diretor da ViaMobilidade – Linhas 8 e 9.

Tecnologia e conforto

Os trens estão equipados com avançada tecnologia embarcada, como os sistemas de contagem de passageiros, mapas dinâmicos de linhas, monitores de vigilância por vídeo e câmeras retrovisoras. Também incluem sistemas de circuito fechado de TV (CFTV) e multimídia, a fim de proporcionar uma viagem mais segura e informativa.

Divulgação

Cada trem possui 167 metros de comprimento, pesa 322 toneladas e tem capacidade para transportar até 2.500 passageiros. Com 308 assentos, pega-mãos ajustados para diferentes estaturas e espaços reservados para pessoas com deficiência, as composições foram desenvolvidas com foco na acessibilidade. O conforto é assegurado por janelas e portas projetadas para melhorar a ventilação e a acessibilidade.

Os novos trens foram construídos com oito carros de aço inoxidável, tornando-os mais leves e duráveis, com uma vida útil estimada de mais de 40 anos. Todos os materiais utilizados são antichamas e as composições contam com detectores e extintores de incêndio, reforçando o compromisso da ViaMobilidade com a segurança dos passageiros.