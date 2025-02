ViaQuatro e ViaMobilidade reforçam segurança e combate ao assédio durante o Carnaval

As foliãs que utilizam metrô e trem para ir aos blocos do Carnaval de Rua na cidade de São Paulo contam com segurança reforçada por mulheres. A ViaQuatro e a ViaMobilidade têm a postos um pelotão feminino de agentes de atendimento e segurança para que as passageiras possam curtir a festa com mais tranquilidade.

Para fortalecer a campanha de combate ao assédio, as agentes atuam em pontos estratégicos nos trens e nas estações mais movimentadas das linhas 4-Amarela, 5-Lilás e 9-Esmeralda. A medida, iniciada no fim de semana de pré-Carnaval inclusive com aplausos do público, se estende até o pós-folia. Além disso, as empresas reforçaram a comunicação sobre o tema por meio de cartazes, vídeos informativos e avisos sonoros.

A ação se soma a outras iniciativas já realizadas pelas concessionárias, como a campanha “Não de Cale” e a formação de equipes 100% femininas na Estação João Dias, da Linha 9-Esmeralda.

Desde o início do projeto do pelotão, em maio de 2024, as agentes têm recebido feedbacks positivos dos passageiros, destacando a importância da presença feminina na segurança e no atendimento. “Clientes têm elogiado a iniciativa e expressado orgulho pelo protagonismo feminino ao ver mulheres ocupando esses espaços”, pontua Nathália Martins, gerente-executiva de Atendimento das linhas 4-Amarela e 5-Lilás.

“A presença de equipes especializadas não só inibe ações indevidas como também acolhe melhor as vítimas e orienta sobre os canais de denúncia. Queremos que nossas passageiras saibam que não estão sozinhas e que há suporte disponível para garantir um ambiente mais seguro para todas”, complementa Julia Guedes, gerente de Estações das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda.

O pelotão atua nas estações de maior movimento no período, sendo elas:

Linha 4-Amarela: Luz,República, Higienópolis-Mackenzie, Paulista-Pernambucanas, Oscar Freire, Fradique Coutinho, Faria Lima e Pinheiros

Luz,República, Higienópolis-Mackenzie, Paulista-Pernambucanas, Oscar Freire, Fradique Coutinho, Faria Lima e Pinheiros Linha 5-Lilás: Santo Amaro, Largo Treze, Adolfo Pinheiro, Alto da Boa Vista, Borba Gato, Brooklin, Campo Belo, Eucaliptos, Moema, AACD-Servidor, Hospital São Paulo e Santa Cruz

Santo Amaro, Largo Treze, Adolfo Pinheiro, Alto da Boa Vista, Borba Gato, Brooklin, Campo Belo, Eucaliptos, Moema, AACD-Servidor, Hospital São Paulo e Santa Cruz Linha 9-Esmeralda: Pinheiros, Hebraica-Rebouças, Cidade Jardim, Vila Olímpia, Berrini, Morumbi, Granja Julieta e João Dias

Cabe salientar que todo o quadro de agentes de atendimento e segurança está preparado para atuar em casos de assédio ou outros tipos de violência. Por isso, mesmo em estações e trens em que agentes femininas não estiverem presentes no momento, toda ocorrência deve ser imediatamente reportada a qualquer agente de atendimento e segurança disponível.

Além da presença do pelotão feminino, o efetivo geral de atendimento e segurança estará reforçado nas estações mais movimentadas para que os clientes tenham uma melhor experiência. Estão sendo adotadas também estratégias de controle de fluxo de pessoas, como grades e direcionadores; integração das ações de segurança junto ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom); intensificação dos serviços de limpeza, e reforço na comunicação visual e sonora para orientar o público.

Quase 2 milhões de passageiros no pré-Carnaval

No primeiro fim de semana oficial do Carnaval de Rua em São Paulo, mais de 1,9 milhão de foliões usaram as linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda, o que representa um aumento de 7% comparado ao mesmo período de 2024. Neste ano, as quatro linhas administradas pelas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade devem receber ao todo mais de 8 milhões passageiros até o pós-Carnaval. O número representa um crescimento de 11% em relação ao ano passado, quando foram transportadas 7,35 milhões de pessoas nas quatro linhas no período.

A Linha 4-Amarela, com estações próximas de regiões com grande concentração de blocos como Pinheiros, segue como a mais utilizada. Nesse fim de semana, 700 mil clientes passaram por suas estações.

A Linha 5-Lilás é a segunda que mais recebe clientes no período pela proximidade da Estação AACD-Servidor ao Parque Ibirapuera, palco de grandes blocos. No pré-Carnaval, 514 mil pessoas passaram por lá.